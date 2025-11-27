В Україні 27 листопада діятимуть погодинні відключення світла: на Харківщині запроваджені аварійні графіки - Міненерго

російські окупанти впродовж минулої доби ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях, внаслідок чого на ранок є локальні знеструмлення у кількох областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

У всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу. Водночас на Харківщині застосовані аварійні відключення для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання - заявили в Міненерго.

Водночас актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні українцям рекомендують дізнаватися на сторінках обленерго відповідного регіону.

Нагадаємо

"Укренерго" запровадило обмеження електроспоживання 27 листопада по всій Україні через наслідки російських атак. Впродовж доби працюватимуть графіки погодинних відключень у режимі від 0,5 до 2,5 черг - з 00:00 до 23:59. Одночасно для промислових підприємств буде задіяно графіки обмеження потужності на весь день.