У четвер 27 листопада по всій Україні діятимуть обмеження електроспоживання – Укренерго
Київ • УНН
27 листопада по всій Україні запровадять обмеження електроспоживання через наслідки російських атак. Протягом доби діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових підприємств – графіки обмеження потужності.
Через наслідки масованих російських ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі, 27 листопада в усіх регіонах України вводяться масштабні обмеження електроспоживання. Про це в Телеграм-каналі повідомляє Укренерго, пише УНН.
Деталі
Енергетики повідомляють, що протягом доби працюватимуть графіки погодинних відключень у режимі від 0,5 до 2,5 черг – з 00:00 до 23:59. Одночасно для промислових підприємств буде задіяно графіки обмеження потужності на весь день.
У повідомленні наголошується, що причиною запровадження обмежень стали руйнування після попередніх масованих атак рф по енергооб’єктах. Також енергетики звертають увагу, що "час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись", закликаючи громадян відстежувати оновлення на сторінках місцевих обленерго.
Фахівці закликають українців ощадливо користуватися електрикою у години, коли вона подається за графіком, адже це зменшує навантаження на ослаблену мережу.
