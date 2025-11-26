Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Київ • УНН
Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. У Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.
рф атакувала енергетику в двох областях, на ранок три регіони переведено на аварійні відключення, споживання електроенергії залишається високим, графіки - у всіх областях цілодобово, повідомили у середу у Міненерго та НЕК "Укренерго", пише УНН.
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей
Деталі
Як вказано, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення. Сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу
Як уточнили в Укренерго, погодинні відключення - обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
Споживання
Споживання електроенергії, за даними Укренерго, залишається високим. Сьогодні, 26 листопада, станом на 9:30, його рівень був таким же, як в цей час попереднього дня.
25 листопада добовий максимум споживання був увечері - на 2% вищим, ніж максимум попередньої доби. Причиною називають застосування меншого обсягу заходів обмеження.
"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 22:00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень", - наголосили в Укренерго.
