Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях

рф атаковала энергетику в двух областях, на утро три региона переведены на аварийные отключения, потребление электроэнергии остается высоким, графики - во всех областях круглосуточно, сообщили в среду в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей - сообщили в Минэнерго.

Детали

Как указано, аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения. Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса - отметили в Минэнерго.

Как уточнили в Укрэнерго, почасовые отключения - объемом от 0,5 до 2,5 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

Потребление электроэнергии, по данным Укрэнерго, остается высоким. Сегодня, 26 ноября, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня.

25 ноября суточный максимум потребления был вечером - на 2% выше, чем максимум предыдущих суток. Причиной называют применение меньшего объема мер ограничения.

"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сегодня сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

