В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго

Киев • УНН

 • 3362 просмотра

27 ноября по всей Украине введут ограничения электропотребления из-за последствий российских атак. В течение суток будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных предприятий – графики ограничения мощности.

В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго

Из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых ударов по энергетической инфраструктуре, 27 ноября во всех регионах Украины вводятся масштабные ограничения электропотребления. Об этом в Телеграм-канале сообщает Укрэнерго, пишет УНН.

Подробности

Энергетики сообщают, что в течение суток будут работать графики почасовых отключений в режиме от 0,5 до 2,5 очередей – с 00:00 до 23:59. Одновременно для промышленных предприятий будут задействованы графики ограничения мощности на весь день.

Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях26.11.25, 10:27 • 20351 просмотр

В сообщении отмечается, что причиной введения ограничений стали разрушения после предыдущих массированных атак рф по энергообъектам. Также энергетики обращают внимание, что "время и объем применения ограничений могут измениться", призывая граждан отслеживать обновления на страницах местных облэнерго.

Специалисты призывают украинцев экономно пользоваться электричеством в часы, когда оно подается по графику, ведь это уменьшает нагрузку на ослабленную сеть.

Украина может столкнуться с длительными отключениями света зимой: эксперт назвал ключевые факторы25.11.25, 12:00 • 58905 просмотров

Степан Гафтко

Общество
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина