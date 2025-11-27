В Украине 27 ноября будут действовать почасовые отключения света: на Харьковщине введены аварийные графики - Минэнерго
Киев • УНН
В результате российских ударов по энергетическим объектам зафиксированы локальные обесточивания. На Харьковщине применены аварийные отключения для стабилизации ситуации.
российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли удары по энергетическим объектам в нескольких областях, в результате чего на утро есть локальные обесточивания в нескольких областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Подробности
Во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. В то же время на Харьковщине применены аварийные отключения для стабилизации ситуации в энергосистеме.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение
В то же время актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении украинцам рекомендуют узнавать на страницах облэнерго соответствующего региона.
Напомним
"Укрэнерго" ввело ограничения электропотребления 27 ноября по всей Украине из-за последствий российских атак. В течение суток будут работать графики почасовых отключений в режиме от 0,5 до 2,5 очередей - с 00:00 до 23:59. Одновременно для промышленных предприятий будут задействованы графики ограничения мощности на весь день.