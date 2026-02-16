В Одесі натовп напав на групу оповіщення ТЦК, військовослужбовці отримали травми та опіки від сльозогінного газу
Київ • УНН
В Одесі група цивільних напала на військових ТЦК під час мобілізаційних заходів. Військовослужбовці отримали тілесні ушкодження та хімічні опіки від сльозогінного газу.
В Одесі стався напад групи цивільних осіб на військовослужбовців територіального центру комплектування під час виконання ними мобілізаційних заходів. У результаті зіткнення представники ЗСУ отримали тілесні ушкодження та хімічні опіки, що призвело до їхньої термінової госпіталізації. Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП, пише УНН.
Деталі
Конфлікт виник під час перевірки документів, коли натовп людей заблокував службове авто, пошкодив транспортний засіб та застосував проти військових сльозогінний газ. За повідомленням Одеського ОТЦК та СП, цивільні особи вдалися до фізичного тиску та перешкоджання державній діяльності, ігноруючи законні вимоги групи оповіщення.
У ході інциденту проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу. Внаслідок протиправних дій особовий склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації
Керівництво ТЦК уже звернулося до правоохоронних органів із вимогою притягнути всіх учасників інциденту до відповідальності за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають суворі санкції за напад на військових.
