В Одесі натовп напав на групу оповіщення ТЦК, військовослужбовці отримали травми та опіки від сльозогінного газу

$42.990.00
51.030.00
ukenru
21:07 • 2338 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 23305 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 28626 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 25504 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 26380 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 65257 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 48585 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 42355 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 33022 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 30997 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
96%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кличко заявив, що Київ опинився на межі катастрофи через удари рф15 лютого, 12:18 • 11170 перегляди
ЄС на цьому етапі "не готовий" запропонувати Україні дату вступу до блоку - Рінкевичс та Каллас15 лютого, 13:09 • 8744 перегляди
Польща розглядає розробку власної ядерної зброї через загрозу з боку росії15 лютого, 13:24 • 8154 перегляди
Губернатор Каліфорнії запевнив Європу, що Трамп - тимчасове явище для США15 лютого, 15:04 • 6554 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto19:10 • 5422 перегляди
Публікації
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 23318 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 96598 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 154544 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 86123 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 102385 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Німеччина
Китай
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 15552 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 24065 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 22881 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 25837 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 50517 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
The Guardian
Опалення
Фільм

В Одесі натовп напав на групу оповіщення ТЦК, військовослужбовці отримали травми та опіки від сльозогінного газу

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Одесі група цивільних напала на військових ТЦК під час мобілізаційних заходів. Військовослужбовці отримали тілесні ушкодження та хімічні опіки від сльозогінного газу.

В Одесі натовп напав на групу оповіщення ТЦК, військовослужбовці отримали травми та опіки від сльозогінного газу

В Одесі стався напад групи цивільних осіб на військовослужбовців територіального центру комплектування під час виконання ними мобілізаційних заходів. У результаті зіткнення представники ЗСУ отримали тілесні ушкодження та хімічні опіки, що призвело до їхньої термінової госпіталізації. Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП, пише УНН.

Деталі

Конфлікт виник під час перевірки документів, коли натовп людей заблокував службове авто, пошкодив транспортний засіб та застосував проти військових сльозогінний газ. За повідомленням Одеського ОТЦК та СП, цивільні особи вдалися до фізичного тиску та перешкоджання державній діяльності, ігноруючи законні вимоги групи оповіщення.

У ході інциденту проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу. Внаслідок протиправних дій особовий склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації

- йдеться в повідомленні Одеського ТЦК.

Керівництво ТЦК уже звернулося до правоохоронних органів із вимогою притягнути всіх учасників інциденту до відповідальності за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають суворі санкції за напад на військових.

На Дніпровщині військовий застосував газовий балончик, розпочато перевірку - ТЦК14.02.26, 12:32 • 3378 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал
Санкції
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП
Збройні сили України
Одеса