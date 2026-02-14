На Дніпровщині військовий застосував газовий балончик, розпочато перевірку - ТЦК
Київ • УНН
Дніпропетровський обласний ТЦК та СП розпочав перевірку інциденту із застосуванням газового балончика військовослужбовцем. Метою є надання правової оцінки діям усіх учасників події та встановлення істини.
Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав перевірку через інцидент із застосуванням газового балончика військовослужбовцем. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає УНН.
Деталі
"Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про обставини події, щодо застосування газового балончика військовослужбовцем, з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації. За даним фактом в Дніпропетровському ТЦК та СП розпочато перевірку щодо надання правової оцінки діям усіх учасників події. Ми зацікавлені у встановленні істини та забезпеченні законності на кожному етапі мобілізаційних заходів", - йдеться у дописі.
У ТЦК також наголосили на важливості розрізняти об’єктивні факти та спроби маніпуляції суспільною думкою.
"Наголошуємо: правовий порядок під час воєнного стану базується на неухильному дотриманні законодавства. Військовий облік - це не формальність, а конституційний обов’язок. Спроби підмінити виконання законних вимог щодо дотримання правил військового обліку маніпулятивною поведінкою не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства. Закликаємо громадян зберігати спокій, утримуватися від поширення неперевіреної інформації та діяти виключно в правовому полі", – сказано у дописі.
Відео щодо інциденту у Дніпрі з'явилося у дніпровських Telegram-каналах 13 лютого.
Нагадаємо
Одеський ТЦК та СП проводить службову перевірку після інциденту 9-10 лютого, коли чоловік, розшукуваний за порушення правил військового обліку, завдав собі тілесних ушкоджень. Чоловік, який перебував у розшуку, був госпіталізований після того, як "навмисно завдав собі тілесних ушкоджень" під час перебування в ТЦК.