09:35 • 2388 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 4880 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 8552 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 21809 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 39401 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 34777 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34879 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 62401 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 87069 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 67932 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
На Дніпровщині військовий застосував газовий балончик, розпочато перевірку - ТЦК

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП розпочав перевірку інциденту із застосуванням газового балончика військовослужбовцем. Метою є надання правової оцінки діям усіх учасників події та встановлення істини.

На Дніпровщині військовий застосував газовий балончик, розпочато перевірку - ТЦК

Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав перевірку через інцидент із застосуванням газового балончика військовослужбовцем. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Деталі

"Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про обставини події, щодо застосування газового балончика військовослужбовцем, з метою запобігання поширенню маніпулятивної та недостовірної інформації. За даним фактом в Дніпропетровському ТЦК та СП розпочато перевірку щодо надання правової оцінки діям усіх учасників події. Ми зацікавлені у встановленні істини та забезпеченні законності на кожному етапі мобілізаційних заходів", - йдеться у дописі.

У ТЦК також наголосили на важливості розрізняти об’єктивні факти та спроби маніпуляції суспільною думкою.

"Наголошуємо: правовий порядок під час воєнного стану базується на неухильному дотриманні законодавства. Військовий облік - це не формальність, а конституційний обов’язок. Спроби підмінити виконання законних вимог щодо дотримання правил військового обліку маніпулятивною поведінкою не звільняють від персональної відповідальності за порушення законодавства. Закликаємо громадян зберігати спокій, утримуватися від поширення неперевіреної інформації та діяти виключно в правовому полі", – сказано у дописі.

Відео щодо інциденту у Дніпрі з'явилося у дніпровських Telegram-каналах 13 лютого.

Нагадаємо

Одеський ТЦК та СП проводить службову перевірку після інциденту 9-10 лютого, коли чоловік, розшукуваний за порушення правил військового обліку, завдав собі тілесних ушкоджень. Чоловік, який перебував у розшуку, був госпіталізований після того, як "навмисно завдав собі тілесних ушкоджень" під час перебування в ТЦК.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП