На Днепропетровщине военный применил газовый баллончик, начата проверка - ТЦК

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал проверку из-за инцидента с применением газового баллончика военнослужащим. Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

"Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает об обстоятельствах происшествия, касающегося применения газового баллончика военнослужащим, с целью предотвращения распространения манипулятивной и недостоверной информации. По данному факту в Днепропетровском ТЦК и СП начата проверка по предоставлению правовой оценки действиям всех участников происшествия. Мы заинтересованы в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

В ТЦК также подчеркнули важность различать объективные факты и попытки манипуляции общественным мнением.

"Подчеркиваем: правовой порядок во время военного положения базируется на неукоснительном соблюдении законодательства. Военный учет - это не формальность, а конституционная обязанность. Попытки подменить выполнение законных требований по соблюдению правил военного учета манипулятивным поведением не освобождают от персональной ответственности за нарушение законодательства. Призываем граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и действовать исключительно в правовом поле", – сказано в сообщении.

Видео об инциденте в Днепре появилось в днепровских Telegram-каналах 13 февраля.

Напомним

Одесский ТЦК и СП проводит служебную проверку после инцидента 9-10 февраля, когда мужчина, разыскиваемый за нарушение правил воинского учета, нанес себе телесные повреждения. Мужчина, находившийся в розыске, был госпитализирован после того, как "намеренно нанес себе телесные повреждения" во время пребывания в ТЦК.