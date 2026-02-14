$42.990.00
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 4336 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 8154 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 21615 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 39250 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 34705 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 34818 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 62223 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 86727 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 08:10 • 67577 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
На Днепропетровщине военный применил газовый баллончик, начата проверка - ТЦК

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Днепропетровский областной ТЦК и СП начал проверку инцидента с применением газового баллончика военнослужащим. Целью является предоставление правовой оценки действиям всех участников происшествия и установление истины.

На Днепропетровщине военный применил газовый баллончик, начата проверка - ТЦК

Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки начал проверку из-за инцидента с применением газового баллончика военнослужащим. Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

"Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки сообщает об обстоятельствах происшествия, касающегося применения газового баллончика военнослужащим, с целью предотвращения распространения манипулятивной и недостоверной информации. По данному факту в Днепропетровском ТЦК и СП начата проверка по предоставлению правовой оценки действиям всех участников происшествия. Мы заинтересованы в установлении истины и обеспечении законности на каждом этапе мобилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

В ТЦК также подчеркнули важность различать объективные факты и попытки манипуляции общественным мнением.

"Подчеркиваем: правовой порядок во время военного положения базируется на неукоснительном соблюдении законодательства. Военный учет - это не формальность, а конституционная обязанность. Попытки подменить выполнение законных требований по соблюдению правил военного учета манипулятивным поведением не освобождают от персональной ответственности за нарушение законодательства. Призываем граждан сохранять спокойствие, воздерживаться от распространения непроверенной информации и действовать исключительно в правовом поле", – сказано в сообщении.

Видео об инциденте в Днепре появилось в днепровских Telegram-каналах 13 февраля.

Напомним

Одесский ТЦК и СП проводит служебную проверку после инцидента 9-10 февраля, когда мужчина, разыскиваемый за нарушение правил воинского учета, нанес себе телесные повреждения. Мужчина, находившийся в розыске, был госпитализирован после того, как "намеренно нанес себе телесные повреждения" во время пребывания в ТЦК.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП