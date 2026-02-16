$42.990.00
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
15 февраля, 14:11 • 23163 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
15 февраля, 11:51 • 28516 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 25424 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 26316 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 65184 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 48555 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 42321 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 32990 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 30988 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
Эксклюзивы
В Одессе толпа напала на группу оповещения ТЦК, военнослужащие получили травмы и ожоги от слезоточивого газа

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В Одессе группа гражданских напала на военных ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Военнослужащие получили телесные повреждения и химические ожоги от слезоточивого газа.

В Одессе толпа напала на группу оповещения ТЦК, военнослужащие получили травмы и ожоги от слезоточивого газа

В Одессе произошло нападение группы гражданских лиц на военнослужащих территориального центра комплектования во время выполнения ими мобилизационных мероприятий. В результате столкновения представители ВСУ получили телесные повреждения и химические ожоги, что привело к их срочной госпитализации. Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП, пишет УНН.

Подробности

Конфликт возник во время проверки документов, когда толпа людей заблокировала служебный автомобиль, повредила транспортное средство и применила против военных слезоточивый газ. По сообщению Одесского ОТЦК и СП, гражданские лица прибегли к физическому давлению и препятствованию государственной деятельности, игнорируя законные требования группы оповещения.

В ходе инцидента против военнослужащих применили слезоточивые вещества и физическую силу. Вследствие противоправных действий личный состав группы оповещения получил телесные повреждения различной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз. Пострадавших военнослужащих госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации

- говорится в сообщении Одесского ТЦК.

Руководство ТЦК уже обратилось в правоохранительные органы с требованием привлечь всех участников инцидента к ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим суровые санкции за нападение на военных.

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
