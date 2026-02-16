В Одессе толпа напала на группу оповещения ТЦК, военнослужащие получили травмы и ожоги от слезоточивого газа
Киев • УНН
В Одессе группа гражданских напала на военных ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Военнослужащие получили телесные повреждения и химические ожоги от слезоточивого газа.
В Одессе произошло нападение группы гражданских лиц на военнослужащих территориального центра комплектования во время выполнения ими мобилизационных мероприятий. В результате столкновения представители ВСУ получили телесные повреждения и химические ожоги, что привело к их срочной госпитализации. Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП, пишет УНН.
Подробности
Конфликт возник во время проверки документов, когда толпа людей заблокировала служебный автомобиль, повредила транспортное средство и применила против военных слезоточивый газ. По сообщению Одесского ОТЦК и СП, гражданские лица прибегли к физическому давлению и препятствованию государственной деятельности, игнорируя законные требования группы оповещения.
В ходе инцидента против военнослужащих применили слезоточивые вещества и физическую силу. Вследствие противоправных действий личный состав группы оповещения получил телесные повреждения различной степени тяжести и химические ожоги роговицы глаз. Пострадавших военнослужащих госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации
Руководство ТЦК уже обратилось в правоохранительные органы с требованием привлечь всех участников инцидента к ответственности по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим суровые санкции за нападение на военных.
