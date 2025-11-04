В Одесі ділок за 5500 доларів "допомагав" уникнути мобілізації, обіцяючи роботу в СБУ

Чоловік за гроші обіцяв сприяти уникненню мобілізації до лав Збройних сил України, а натомість працевлаштувати чоловіка "позаштатним агентом" у Службу безпеки України. За позитивний результат та залучення до справи уявних знайомих шахрай забажав отримати 5500 доларів, повідомили в Національній поліції та в Одеській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі

У поліції повідомили, що махінацію намагався провернути 44-річний уродженець Дніпропетровщини, а нині мешканець Одеси. Він за 5500 доларів мав влаштувати чоловіка до Служби безпеки України на посаду "позаштатного агента", а на підставі уявних документів з відомства – оформити відстрочку від військової служби.

Зі слів зловмисника, до оборудки він мав залучити хороших знайомих, які нібито мали б посприяти виконанню плану. Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від "угоди" погрожував повідомити про "клієнта" до ТЦК.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку одразу після отримання частини грошей. Речові докази в нього було вилучено.

Наразі слідчі одеської поліції повідомили чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Доповнення

