Поліцейські Києва затримали зловмисницю, яка під приводом "зняття порчі" виманила в 19-річної дівчини золотих прикрас на 120 тисяч гривень

Правоохоронці викрили жінку, яка під приводом проведення "ритуалу очищення" ошукала киянку та заволоділа її коштовностями. За скоєне їй загрожує три роки ув’язнення. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Днями оперативники Дніпровського управління поліції Києва та управління карного розшуку столичного главку із залученням працівників управління кримінального аналізу затримали жінку, яка пограбувала місцеву мешканку.

Як з’ясували правоохоронці, на одній із зупинок громадського транспорту в Дніпровському районі столиці до 19-річної киянки підійшла жінка, яка представилась "ворожкою".

Вона переконала дівчину, що на неї наведена "порча", що нібито спричиняє проблеми зі здоров’ям і особистим життям. Заради "порятунку" самопроголошена "чаклунка" запропонувала провести "ритуал очищення" - йдеться у дописі поліції.

Зазначається, що потрапивши під психологічний вплив незнайомки, дівчина винесла з дому золоті прикраси загальною вартістю близько 120 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили, що під час "обряду" зловмисниця загорнула коштовності у грошову купюру та, скориставшись неуважністю потерпілої, непомітно сховала їх під одяг, після чого втекла.

Вже наступного дня 49-річну зловмисницю поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що раніше фігурантка неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі підозрювана перебуває під вартою.

