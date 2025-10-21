Поліцейські Києва затримали зловмисницю, яка під приводом "зняття порчі" виманила в 19-річної дівчини золотих прикрас на 120 тисяч гривень

$41.760.03
48.660.10
ukenru
19:58 • 4310 перегляди
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження брянського хімічного заводу ракетами Storm Shadow на території рф
19:07 • 10114 перегляди
Зустріч Дональда Трампа з путіним в Угорщині скасована - ЗМІ
17:01 • 15495 перегляди
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо завершення війни – Bloomberg
21 жовтня, 14:07 • 24626 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
21 жовтня, 13:53 • 37225 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
21 жовтня, 12:57 • 22838 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
21 жовтня, 11:39 • 22409 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 23550 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 22680 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 21444 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.3м/с
82%
750мм
Популярнi новини
Трампа не цікавить територіальний результат у війні рф проти України - The Wall Street Journal21 жовтня, 11:26 • 11197 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 26506 перегляди
Мала б символічне значення: Кислиця провів паралелі між зустріччю Трампа і путіна в Будапешті і подіями 1956 року21 жовтня, 13:20 • 12846 перегляди
СБУ знищила два легкомоторні літаки ворога, що перехоплювали українські далекобійні дрониVideo15:32 • 7814 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo15:33 • 21324 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto21 жовтня, 13:53 • 37237 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 46384 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 44983 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 50683 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 107671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ16:48 • 6538 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix21 жовтня, 12:00 • 26572 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 37673 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 28826 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 84916 перегляди
Актуальне
Золото
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Фільм

Поліцейські Києва затримали зловмисницю, яка під приводом "зняття порчі" виманила в 19-річної дівчини золотих прикрас на 120 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Правоохоронці затримали жінку, яка під приводом "ритуалу очищення" ошукала киянку, заволодівши її коштовностями. Зловмисниці загрожує до трьох років ув'язнення.

Поліцейські Києва затримали зловмисницю, яка під приводом "зняття порчі" виманила в 19-річної дівчини золотих прикрас на 120 тисяч гривень

Правоохоронці викрили жінку, яка під приводом проведення "ритуалу очищення" ошукала киянку та заволоділа її коштовностями. За скоєне їй загрожує три роки ув’язнення. Про це інформує Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає УНН.

Деталі

Днями оперативники Дніпровського управління поліції Києва та управління карного розшуку столичного главку із залученням працівників управління кримінального аналізу затримали жінку, яка пограбувала місцеву мешканку.

Як з’ясували правоохоронці, на одній із зупинок громадського транспорту в Дніпровському районі столиці до 19-річної киянки підійшла жінка, яка представилась "ворожкою".

Вона переконала дівчину, що на неї наведена "порча", що нібито спричиняє проблеми зі здоров’ям і особистим життям. Заради "порятунку" самопроголошена "чаклунка" запропонувала провести "ритуал очищення"

- йдеться у дописі поліції.

Зазначається, що потрапивши під психологічний вплив незнайомки, дівчина винесла з дому золоті прикраси загальною вартістю близько 120 тисяч гривень.

Правоохоронці повідомили, що під час "обряду" зловмисниця загорнула коштовності у грошову купюру та, скориставшись неуважністю потерпілої, непомітно сховала їх під одяг, після чого втекла.

Вже наступного дня 49-річну зловмисницю поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що раніше фігурантка неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за аналогічні правопорушення.

Слідчі, за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі підозрювана перебуває під вартою.  

Нагадаємо 

На Київщині викрито групу шахраїв, які під виглядом екстрасенсів продавали "енергетично заряджені" амулети, використовуючи імена відомих медійних осіб. Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом – заочно; триває досудове розслідування.

У Сіетлі злодії за 90 секунд вкрали ювелірні вироби на 2 млн доларів16.08.25, 17:41 • 8640 переглядiв

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Золото
Національна поліція України
Київ