Полицейские Киева задержали злоумышленницу, которая под предлогом "снятия порчи" выманила у 19-летней девушки золотых украшений на 120 тысяч гривен
Правоохранители задержали женщину, которая под предлогом "ритуала очищения" обманула киевлянку, завладев ее драгоценностями. Злоумышленнице грозит до трех лет заключения.
Детали
На днях оперативники Днепровского управления полиции Киева и управления уголовного розыска столичного главка с привлечением сотрудников управления криминального анализа задержали женщину, которая ограбила местную жительницу.
Как выяснили правоохранители, на одной из остановок общественного транспорта в Днепровском районе столицы к 19-летней киевлянке подошла женщина, представившаяся "гадальщицей".
Она убедила девушку, что на нее наведена "порча", что якобы вызывает проблемы со здоровьем и личной жизнью. Ради "спасения" самопровозглашенная "колдунья" предложила провести "ритуал очищения"
Отмечается, что попав под психологическое влияние незнакомки, девушка вынесла из дома золотые украшения общей стоимостью около 120 тысяч гривен.
Правоохранители сообщили, что во время "обряда" злоумышленница завернула драгоценности в денежную купюру и, воспользовавшись невнимательностью потерпевшей, незаметно спрятала их под одежду, после чего скрылась.
Уже на следующий день 49-летнюю злоумышленницу полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Правоохранители выяснили, что ранее фигурантка неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Следователи, под процессуальным руководством Днепровской окружной прокуратуры города Киева, сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.
Задержанной грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Сейчас подозреваемая находится под стражей.
