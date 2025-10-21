Продавали "енергетично заряджені" амулети: на Київщині викрили шахраїв-екстрасенсів
Київ • УНН
На Київщині викрито групу шахраїв, які під виглядом екстрасенсів продавали "енергетично заряджені" амулети, використовуючи імена відомих медійних осіб. Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом – заочно; триває досудове розслідування.
У Київській області викрито шахраїв, які видавали себе за екстрасенсів. Вони продавали людям амулети і прикраси, запевняючи, що вони "енергетично заряджені", пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Київська обласна прокуратура спільно з поліцією викрила групу, яка під виглядом "допомоги відомих екстрасенсів" привласнювала кошти громадян. Їх дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим
Слідство з’ясувало, що організатори групи незаконно отримали доступ до клієнтської бази екстрасенсів.
Вони використовували імена відомих медійних осіб та вигаданих персонажів, телефонували і переконували людей у "чорній мітці" над домом, продавали "енергетично заряджені" амулети та прикраси, які не мали жодної цінності. Потерпілі зазнавали психологічного тиску і погроз
Зазначається, що в межах провадження проведено 23 обшуки у шести областях України. Двом особам повідомлено про підозри, ще трьом — заочно. Триває досудове розслідування.
Доповнення
