Продавали "энергетически заряженные" амулеты: на Киевщине разоблачили мошенников-экстрасенсов

$41.760.03
48.660.10
ukenru
14:07 • 3634 просмотра
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53 • 11332 просмотра
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57 • 10717 просмотра
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39 • 15169 просмотра
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33 • 19150 просмотра
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26 • 20421 просмотра
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34 • 19729 просмотра
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55 • 18795 просмотра
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53 • 17123 просмотра
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
21 октября, 07:32 • 15367 просмотра
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0.7м/с
69%
750мм
Популярные новости
рф ночью атаковала Украину баллистикой, 58 из 98 вражеских дронов обезврежены21 октября, 05:40 • 12298 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30679 просмотра
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет21 октября, 06:26 • 6906 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31084 просмотра
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11522 просмотра
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto13:53 • 11315 просмотра
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемымPhoto21 октября, 07:50 • 31292 просмотра
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-202621 октября, 06:03 • 35098 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto20 октября, 15:48 • 42412 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 99488 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Владимир Зеленский
Блогеры
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Киевская область
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix12:00 • 11694 просмотра
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21 октября, 05:58 • 30883 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo20 октября, 15:55 • 24719 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 80952 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 75479 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Грибы
Золото

Продавали "энергетически заряженные" амулеты: на Киевщине разоблачили мошенников-экстрасенсов

Киев • УНН

 • 608 просмотра

На Киевщине разоблачена группа мошенников, которые под видом экстрасенсов продавали "энергетически заряженные" амулеты, используя имена известных медийных лиц. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим – заочно; продолжается досудебное расследование.

Продавали "энергетически заряженные" амулеты: на Киевщине разоблачили мошенников-экстрасенсов

В Киевской области разоблачены мошенники, выдававшие себя за экстрасенсов. Они продавали людям амулеты и украшения, уверяя, что они "энергетически заряжены", пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Киевская областная прокуратура совместно с полицией разоблачила группу, которая под видом "помощи известных экстрасенсов" присваивала средства граждан. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшим 

- сообщили в Офисе генпрокурора.

Следствие выяснило, что организаторы группы незаконно получили доступ к клиентской базе экстрасенсов.

Они использовали имена известных медийных лиц и вымышленных персонажей, звонили и убеждали людей в "черной метке" над домом, продавали "энергетически заряженные" амулеты и украшения, не имевшие никакой ценности. Потерпевшие подвергались психологическому давлению и угрозам 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках производства проведено 23 обыска в шести областях Украины. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим — заочно. Продолжается досудебное расследование.

Дополнение

Правоохранители предупредили украинцев об опасности предоставления собственных банковских карт в аренду. Их могут использовать преступники для совершения любых нарушений законодательства, вплоть до терроризма.

Известная блогерша Ксюша Манекен (настоящее имя - Оксана Волощук), являющаяся владелицей бренда ODA, стала жертвой мошенников. На своей странице в Instagram она заявила, что преступники украли у нее более шести миллионов гривен.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Банковская карта
Бренд
Социальная сеть
Военное положение
Блогеры
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Украина