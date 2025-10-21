Продавали "энергетически заряженные" амулеты: на Киевщине разоблачили мошенников-экстрасенсов

На Киевщине разоблачена группа мошенников, которые под видом экстрасенсов продавали "энергетически заряженные" амулеты, используя имена известных медийных лиц. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим – заочно; продолжается досудебное расследование.

В Киевской области разоблачены мошенники, выдававшие себя за экстрасенсов. Они продавали людям амулеты и украшения, уверяя, что они "энергетически заряжены", пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора. Киевская областная прокуратура совместно с полицией разоблачила группу, которая под видом "помощи известных экстрасенсов" присваивала средства граждан. Их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения, причинившее значительный ущерб потерпевшим - сообщили в Офисе генпрокурора. Следствие выяснило, что организаторы группы незаконно получили доступ к клиентской базе экстрасенсов. Они использовали имена известных медийных лиц и вымышленных персонажей, звонили и убеждали людей в "черной метке" над домом, продавали "энергетически заряженные" амулеты и украшения, не имевшие никакой ценности. Потерпевшие подвергались психологическому давлению и угрозам - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках производства проведено 23 обыска в шести областях Украины. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим — заочно. Продолжается досудебное расследование.