Поліція попереджає про небезпеку надання банківських карток в оренду: як не стати "грошовим мулом"
Київ • УНН
Кіберполіція закликає не передавати картки та ігнорувати підозрілі пропозиції, щоб уникнути кримінальної відповідальності та втрати банківських послуг.
Правоохоронці попередили українців про небезпеку надання власних банківських карток в оренду. Їх можуть використати злочинці для здійснення будь-яких порушень законодавства, аж до тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Деталі
Як зазначили у поліції, зловмисники пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки. Потім їх використовують для протиправних (незаконних) дій:
- шахрайство;
- тероризм;
- торгівля наркотиками;
- нелегальні азартні ігри тощо.
Щоб не стати "грошовим мулом", українцям радять:
- ніколи не передавати свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам;
- ігнорувати "вакансії", де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне імʼя;
- якщо щось здалося підозрілим - краще відмовитися одразу.
Також у кіберполіції попередили, що може чекати на "грошових мулів":
- притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму;
- втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках);
- погана репутація, що може ускладнити пошук роботи;
- ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.
Однак є шанс не стати потенційним співучасником злочину. Для цього слід зробити наступні кроки:
- звернутись до кіберполіції;
- подати заяву онлайн;
- заблокувати банківський рахунок.
