Поліція попереджає про небезпеку надання банківських карток в оренду: як не стати "грошовим мулом"

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Кіберполіція закликає не передавати картки та ігнорувати підозрілі пропозиції, щоб уникнути кримінальної відповідальності та втрати банківських послуг.

Поліція попереджає про небезпеку надання банківських карток в оренду: як не стати "грошовим мулом"

Правоохоронці попередили українців про небезпеку надання власних банківських карток в оренду. Їх можуть використати злочинці для здійснення будь-яких порушень законодавства, аж до тероризму. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Деталі

Як зазначили у поліції, зловмисники пропонують здати в оренду платіжні картки та рахунки. Потім їх використовують для протиправних (незаконних) дій:

  • шахрайство;
    • тероризм;
      • торгівля наркотиками;
        • нелегальні азартні ігри тощо.

          Щоб не стати "грошовим мулом", українцям радять:

          • ніколи не передавати свою картку, рахунок або їх реквізити іншим особам;
            • ігнорувати "вакансії", де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне імʼя;
              • якщо щось здалося підозрілим - краще відмовитися одразу.

                Також у кіберполіції попередили, що може чекати на "грошових мулів":

                • притягнення до кримінальної відповідальності за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму;
                  • втрата доступу до банківських послуг (в усіх банках);
                    • погана репутація, що може ускладнити пошук роботи;
                      • ризик викрадення всіх заощаджень з переданих шахраям рахунків.

                        Однак є шанс не стати потенційним співучасником злочину. Для цього слід зробити наступні кроки:

                        • звернутись до кіберполіції;
                          • подати заяву онлайн;
                            • заблокувати банківський рахунок.

                              Нагадаємо

                              Раніше УНН писав, що Нацполіція розкрила масштабну шахрайську схему, де штучний інтелект використовувався для викрадення особистих даних. Організаторка з Польщі та її спільники оформили кредити на понад 4 мільйони гривень, використовуючи DeepFake.

                              Євген Устименко

                              СуспільствоКримінал та НПТехнологіїЛайфхакиФінанси
                              Банківська картка
                              Національна поліція України
                              Польща