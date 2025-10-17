Полиция предупреждает об опасности сдачи банковских карт в аренду: как не стать "денежным мулом"
Киев • УНН
Киберполиция призывает не передавать карты и игнорировать подозрительные предложения, чтобы избежать уголовной ответственности и потери банковских услуг.
Правоохранители предупредили украинцев об опасности сдачи в аренду собственных банковских карт. Их могут использовать преступники для совершения любых нарушений законодательства, вплоть до терроризма. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Подробности
Как отметили в полиции, злоумышленники предлагают сдать в аренду платежные карты и счета. Затем их используют для противоправных (незаконных) действий:
- мошенничество;
- терроризм;
- торговля наркотиками;
- нелегальные азартные игры и т.д.
Чтобы не стать "денежным мулом", украинцам советуют:
- никогда не передавать свою карту, счет или их реквизиты другим лицам;
- игнорировать "вакансии", где просят делать переводы, снимать наличные или открывать счета на собственное имя;
- если что-то показалось подозрительным - лучше отказаться сразу.
Также в киберполиции предупредили, что может ждать "денежных мулов":
- привлечение к уголовной ответственности за соучастие в незаконных действиях или финансировании терроризма;
- потеря доступа к банковским услугам (во всех банках);
- плохая репутация, что может усложнить поиск работы;
- риск похищения всех сбережений с переданных мошенникам счетов.
Однако есть шанс не стать потенциальным соучастником преступления. Для этого следует предпринять следующие шаги:
- обратиться в киберполицию;
- подать заявление онлайн;
- заблокировать банковский счет.
Напомним
Ранее УНН писал, что Нацполиция раскрыла масштабную мошенническую схему, где искусственный интеллект использовался для похищения личных данных. Организатор из Польши и ее сообщники оформили кредиты на более чем 4 миллиона гривен, используя DeepFake.