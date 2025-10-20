Двоє харків'ян ошукали громадян на майже 700 тисяч гривень, обіцяючи роботу в Європі
Київ • УНН
Двоє харків'ян отримали підозру у шахрайстві, організувавши фейкове працевлаштування в Європі. Вони ошукали людей на майже 700 тисяч гривень, вимагаючи передоплату за неіснуючі послуги.
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова двом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України). Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, рише УНН.
За даними слідства, протягом жовтня 2024 — червня 2025 року двоє мешканців м. Харкова реалізували "схему" з незаконного заволодіння коштами громадян під виглядом надання послуг із працевлаштування за кордоном
На популярних онлайн-ресурсах розміщувались фейкові оголошення про роботу на заводах, фабриках і складах у Бельгії, Німеччині та Нідерландах.
Для комунікації з людьми зловмисники використовували SIM-картки та банківські рахунки, оформлені на підставних осіб.
Шахраї представлялися "менеджерами" та вимагали передоплату — 250 євро з особи — за "укладання договору та оформлення документів".
Згодом — додаткові суми за "страхування", "проживання" та "компенсації", що нібито були потрібні для остаточного оформлення виїзду.
Після отримання коштів підозрювані знімали гроші та витрачали на власні потреби.
Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 700 тисяч гривень.
