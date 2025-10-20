Двое харьковчан обманули граждан почти на 700 тысяч гривен, обещая работу в Европе
Киев • УНН
Двое харьковчан получили подозрение в мошенничестве, организовав фейковое трудоустройство в Европе. Они обманули людей почти на 700 тысяч гривен, требуя предоплату за несуществующие услуги.
Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова двум мужчинам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины). Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.
По данным следствия, в течение октября 2024 — июня 2025 года двое жителей г. Харькова реализовали "схему" по незаконному завладению средствами граждан под видом предоставления услуг по трудоустройству за границей
На популярных онлайн-ресурсах размещались фейковые объявления о работе на заводах, фабриках и складах в Бельгии, Германии и Нидерландах.
Для коммуникации с людьми злоумышленники использовали SIM-карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц.
Мошенники представлялись "менеджерами" и требовали предоплату — 250 евро с человека — за "заключение договора и оформление документов".
Впоследствии — дополнительные суммы за "страхование", "проживание" и "компенсации", которые якобы были нужны для окончательного оформления выезда.
После получения средств подозреваемые снимали деньги и тратили на собственные нужды.
Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет почти 700 тысяч гривен.
