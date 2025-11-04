В Одессе делец за 5500 долларов "помогал" избежать мобилизации, обещая работу в СБУ

ukenru
11:12 • 720 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
07:40 • 11622 просмотра
Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе
Эксклюзив
07:25 • 29285 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
06:34 • 19646 просмотра
ГУР рассказало детали операции в Покровске: идет работа по ликвидации попыток врага расширить влияние на логистикуPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 72760 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 45176 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 42889 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 34942 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 49788 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 18681 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Необходимость реформ и проблемы с коррупцией: Еврокомиссия представила отчет об оценке прогресса Украины на пути в ЕС4 ноября, 02:25 • 19163 просмотра
Агенты "АТЕШ" парализовали работу ФСБ в Брянской области во время проверки из Москвы (видео)Video4 ноября, 03:27 • 18455 просмотра
Германия призывает полностью прекратить импорт стали из России4 ноября, 04:42 • 11197 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 22352 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 17779 просмотра
публикации
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
07:25 • 29299 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты06:30 • 22574 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 72774 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 49792 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 44961 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Илон Маск
Юлия Свириденко
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Одесса
Реклама
УНН Lite
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto06:59 • 17957 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 24470 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 28810 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 38442 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 39244 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Фильм

В Одессе делец за 5500 долларов "помогал" избежать мобилизации, обещая работу в СБУ

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке сразу после получения части денег. Вещественные доказательства у него были изъяты.

В Одессе делец за 5500 долларов "помогал" избежать мобилизации, обещая работу в СБУ

Мужчина за деньги обещал содействовать избежанию мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, а взамен трудоустроить мужчину "внештатным агентом" в Службу безопасности Украины. За положительный результат и привлечение к делу мнимых знакомых мошенник захотел получить 5500 долларов, сообщили в Национальной полиции и в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В полиции сообщили, что махинацию пытался провернуть 44-летний уроженец Днепропетровщины, а ныне житель Одессы. Он за 5500 долларов должен был устроить мужчину в Службу безопасности Украины на должность "внештатного агента", а на основании мнимых документов из ведомства – оформить отсрочку от военной службы.

По словам злоумышленника, к афере он должен был привлечь хороших знакомых, которые якобы должны были бы поспособствовать выполнению плана. Деньги требовал как можно быстрее, а за отказ от "сделки" угрожал сообщить о "клиенте" в ТЦК.

Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке сразу после получения части денег. Вещественные доказательства у него были изъяты.

Сейчас следователи одесской полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Дополнение

Правоохранители разоблачили женщину, которая под предлогом проведения "ритуала очищения" обманула киевлянку и завладела ее драгоценностями. За содеянное ей грозит три года заключения.

Под процессуальным руководством Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова двум мужчинам сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Мобилизация
Пожизненное лишение свободы
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Днепропетровская область
Служба безопасности Украины
Украина
Одесса
Харьков