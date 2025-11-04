В Одессе делец за 5500 долларов "помогал" избежать мобилизации, обещая работу в СБУ

Мужчина за деньги обещал содействовать избежанию мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, а взамен трудоустроить мужчину "внештатным агентом" в Службу безопасности Украины. За положительный результат и привлечение к делу мнимых знакомых мошенник захотел получить 5500 долларов, сообщили в Национальной полиции и в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В полиции сообщили, что махинацию пытался провернуть 44-летний уроженец Днепропетровщины, а ныне житель Одессы. Он за 5500 долларов должен был устроить мужчину в Службу безопасности Украины на должность "внештатного агента", а на основании мнимых документов из ведомства – оформить отсрочку от военной службы.

По словам злоумышленника, к афере он должен был привлечь хороших знакомых, которые якобы должны были бы поспособствовать выполнению плана. Деньги требовал как можно быстрее, а за отказ от "сделки" угрожал сообщить о "клиенте" в ТЦК.

Правоохранители задержали злоумышленника в процессуальном порядке сразу после получения части денег. Вещественные доказательства у него были изъяты.

Сейчас следователи одесской полиции сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Дополнение

