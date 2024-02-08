Уряд виділить по 7 тис. гривень за кожну худобу в рамках протидії скороченню поголів'я - Мінагрополітики
Київ • УНН
В рамках протидії скороченню поголів'я, уряд надасть аграріям, які мають від 3 до 100 корів, по 7 тис. грн державної допомоги за кожну голову худоби.
Під час комітетських слухань щодо стану молочної галузі України, заступник міністра Тарас Висоцький анонсував виділеня грошових коштів фермерам, в рамках протидії зниженню поголів'я великої рогатої худоби. Також підтверджено стійкий тренд зростання виробництва молока у 2023 році та обговорено експорт молочної продукції в ЄС.
Про це передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Деталі
Під час проведення виїзних комітетських слухань "Молочна галузь України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", перший заступник міністра Тарас Висоцький повідомив, що в Україні є проблеми зі зниженням поголів'я великої рогатої худоби. Відповідно до цього, у 2024 рік для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, передбачена державна допомога - 7 тисяч гривень на одну голову.
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Також Тарас Висоцький зазначив, що в Україні є стійкий тренд до зростання продуктивності надоїв молока на сільськогосподарських підприємствах. За його словами, є велика перспектива збільшення виробництва молока як для внутрішнього споживання, так і експорту.
У 2023 році майже на 6% зросли обсяги виробництва молока на сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з 2022 роком. Це вселяє впевненість у розвиток молочної галузі в Україні та збільшення експортних можливостей
Буде здійснена адаптація українського законодавства до норм ЄС і, враховуючи, що досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС в України є, ринок буде розширюватися.
Нагадаємо
УНН повідомляв, що у 2024 році фермери в Україні продовжать отримувати державну допомогу. Зокрема, будуть відновлені бюджетні дотації на утримання великої рогатої худоби, кіз та овець.
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