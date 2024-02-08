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Уряд виділить по 7 тис. гривень за кожну худобу в рамках протидії скороченню поголів'я - Мінагрополітики

Уряд виділить по 7 тис. гривень за кожну худобу в рамках протидії скороченню поголів'я - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 46582 перегляди

В рамках протидії скороченню поголів'я, уряд надасть аграріям, які мають від 3 до 100 корів, по 7 тис. грн державної допомоги за кожну голову худоби.

Під час комітетських слухань щодо стану молочної галузі України, заступник міністра Тарас Висоцький анонсував виділеня грошових коштів фермерам, в рамках протидії зниженню поголів'я великої рогатої худоби. Також підтверджено стійкий тренд зростання виробництва молока у 2023 році та обговорено експорт молочної продукції в ЄС.

Про це передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Деталі

Під час проведення виїзних комітетських слухань "Молочна галузь України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", перший заступник міністра Тарас Висоцький повідомив, що в Україні є  проблеми зі зниженням поголів'я великої рогатої худоби.  Відповідно до цього, у 2024 рік для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, передбачена державна  допомога -  7 тисяч гривень на одну голову.

Розробка Концепції Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва до 2033 року продовжується, ідеться у дописі Мінагрополітики в Facebook.

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Також Тарас Висоцький зазначив, що в Україні є стійкий тренд до зростання продуктивності надоїв молока на сільськогосподарських підприємствах. За його словами, є велика перспектива збільшення виробництва молока як для внутрішнього споживання, так і експорту.

У 2023 році майже на 6% зросли обсяги виробництва молока на сільськогосподарських підприємствах у порівнянні з 2022 роком. Це вселяє впевненість у розвиток молочної галузі в Україні та збільшення експортних можливостей

 - зауважив Тарас Висоцький.

Буде здійснена адаптація українського законодавства до норм ЄС і, враховуючи, що досвід успішного експорту молочної продукції в ЄС в України є, ринок буде розширюватися.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що у 2024 році фермери в Україні продовжать отримувати державну допомогу. Зокрема, будуть відновлені бюджетні дотації на утримання великої рогатої худоби, кіз та овець.

Український уряд вирішив передати в оренду частину Сухого лиману в Одеській області для марикультури, що дозволить підприємцямвирощувати молюсків, креветок та інші морепродукти. Це допоможе забезпечити вітчизняний ринок здоровими морепродуктами, спираючисьна досвід лідерів марикультури, таких як Норвегія та Чилі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаАгроновини
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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