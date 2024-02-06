У Мінагро розповіли, як розподілятимуться дотації аграріям у 2024 році

Цього року аграріям продовжать виплати допомоги, а також дотацій на утримання худоби. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України, передає УНН.

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Міністерство повідомляє, що аграрії, у тому числі з деокупованих областей, можуть знову скористатись державними програмами підтримки. Зокрема, будуть відновлені бюджетні дотації на утримання великої рогатої худоби, кіз та овець.

Аграрії з деокупованих територій, які обробляють до 120 га, зможуть отримати за один гектар 8 тисяч гривень безповоротної допомоги. Аграрії з областей, які не були окупованими, – 4 тисячі грн. Також бюджетні дотації передбачені для фермерів, які утримують корів, кіз та овець. Для аграріїв, які мають від 3 до 100 корів, передбачено 7 тисяч гривень на одну голову, тим, хто вирощує до 500 голів кіз та овець, виплатять 2 тисячі на одну особину.

Продовжиться також реформа меліорації.

В Держбюджеті на цей рік закладено 200 млн гривень на компенсацію агропідприємцям закупівлі обладнання для зрошення. Це дощувальні машини, прокладка труб, підведення води, закладка капельного зрошення - зазначив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він відзначив, що в 2024 році запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. У підприємців, які обробляють до 500 га, з’явилася можливість отримати гарантію на кредит. Крім того, продовжено основні програми для підтримки малих та середніх підприємців – "Доступні кредити 5-7-9" та гранти на розвиток садів і теплиць. При цьому максимальна сума гранту на теплиці – 7 млн гривень, на сади – 10 млн гривень.

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