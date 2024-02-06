В Минагро рассказали, как будут распределяться дотации аграриям в 2024 году

В этом году аграриям продолжат выплаты помощи, а также дотаций на содержание скота. Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает УНН.

Детали

Министерство сообщает, что аграрии, в том числе из деоккупированных областей, могут снова воспользоваться государственными программами поддержки. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.

Аграрии с деоккупированных территорий, которые обрабатывают до 120 га, смогут получить за один гектар 8 тысяч гривен безвозвратной помощи. Аграрии из областей, которые не были оккупированными, - 4 тысячи грн. Также бюджетные дотации предусмотрены для фермеров, которые содержат коров, коз и овец. Для аграриев, которые имеют от 3 до 100 коров, предусмотрено 7 тысяч гривен на одну голову, тем, кто выращивает до 500 голов коз и овец, выплатят 2 тысячи на одну особь.

Продолжится также реформа мелиорации.

В Госбюджете на этот год заложено 200 млн гривен на компенсацию агропредпринимателям закупки оборудования для орошения. Это дождевальные машины, прокладка труб, подвод воды, закладка капельного орошения - отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Он отметил, что в 2024 году заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. У предпринимателей, которые обрабатывают до 500 га, появилась возможность получить гарантию на кредит. Кроме того, продлены основные программы для поддержки малых и средних предпринимателей - "Доступные кредиты 5-7-9" и гранты на развитие садов и теплиц. При этом максимальная сумма гранта на теплицы - 7 млн гривен, на сады - 10 млн гривен.

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