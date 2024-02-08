Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики
Киев • УНН
В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.
Во время комитетских слушаний о состоянии молочной отрасли Украины, заместитель министра Тарас Высоцкий анонсировал выделение денежных средств фермерам, в рамках противодействия снижению поголовья крупного рогатого скота. Также подтверждено устойчивый тренд роста производства молока в 2023 году и обсужден экспорт молочной продукции в ЕС.
Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Детали
Во время проведения выездных комитетских слушаний "Молочная отрасль Украины: состояние, проблемы и пути их решения", первый заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил, что в Украине есть проблемы со снижением поголовья крупного рогатого скота. В соответствии с этим, в 2024 году для аграриев, которые имеют от 3 до 100 коров, предусмотрена государственная помощь - 7 тысяч гривен на одну голову.
Разработка Концепции Государственной целевой экономической программы развития животноводства до 2033 года продолжается, говорится в заметке Минагрополитики в Facebook.
Также Тарас Высоцкий отметил, что в Украине есть устойчивый тренд к росту производительности надоев молока на сельскохозяйственных предприятиях. По его словам, есть большая перспектива увеличения производства молока как для внутреннего потребления, так и экспорта.
В 2023 году почти на 6% выросли объемы производства молока на сельскохозяйственных предприятиях по сравнению с 2022 годом. Это вселяет уверенность в развитие молочной отрасли в Украине и увеличение экспортных возможностей
Будет осуществлена адаптация украинского законодательства к нормам ЕС и, учитывая, что опыт успешного экспорта молочной продукции в ЕС у Украины есть, рынок будет расширяться.
Напомним,
УНН сообщал, что в 2024 году фермеры в Украине продолжат получать государственную помощь. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.
Украинское правительство решило передать в аренду часть Сухого лимана в Одесской области для марикультуры, что позволит предпринимателям выращивать моллюсков, креветок и другие морепродукты. Это поможет обеспечить отечественный рынок здоровыми морепродуктами, опираясь на опыт лидеров марикультуры, таких как Норвегия и Чили.
Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики
В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.
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