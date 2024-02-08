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Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики

Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 16:53  •  10123 просмотра

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В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.

Во время комитетских слушаний о состоянии молочной отрасли Украины, заместитель министра Тарас Высоцкий анонсировал выделение денежных средств фермерам, в рамках противодействия снижению поголовья крупного рогатого скота. Также подтверждено устойчивый тренд роста производства молока в 2023 году и обсужден экспорт молочной продукции в ЕС.

Об этом передает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Детали

Во время проведения выездных комитетских слушаний "Молочная отрасль Украины: состояние, проблемы и пути их решения", первый заместитель министра Тарас Высоцкий сообщил, что в Украине есть  проблемы со снижением поголовья крупного рогатого скота.  В соответствии с этим, в 2024 году для аграриев, которые имеют от 3 до 100 коров, предусмотрена государственная  помощь -  7 тысяч гривен на одну голову.

Разработка Концепции Государственной целевой экономической программы развития животноводства до 2033 года продолжается, говорится в заметке Минагрополитики в Facebook.

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Также Тарас Высоцкий отметил, что в Украине есть устойчивый тренд к росту производительности надоев молока на сельскохозяйственных предприятиях. По его словам, есть большая перспектива увеличения производства молока как для внутреннего потребления, так и экспорта.

В 2023 году почти на 6% выросли объемы производства молока на сельскохозяйственных предприятиях по сравнению с 2022 годом. Это вселяет уверенность в развитие молочной отрасли в Украине и увеличение экспортных возможностей

 - заметил Тарас Высоцкий.

Будет осуществлена адаптация украинского законодательства к нормам ЕС и, учитывая, что опыт успешного экспорта молочной продукции в ЕС у Украины есть, рынок будет расширяться.

Напомним,

УНН сообщал, что в 2024 году фермеры в Украине продолжат получать государственную помощь. В частности, будут восстановлены бюджетные дотации на содержание крупного рогатого скота, коз и овец.

Украинское правительство решило передать в аренду часть Сухого лимана в Одесской области для марикультуры, что позволит предпринимателям выращивать моллюсков, креветок и другие морепродукты. Это поможет обеспечить отечественный рынок здоровыми морепродуктами, опираясь на опыт лидеров марикультуры, таких как Норвегия и Чили.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Уряд виділить по 7 тис. гривень за кожну худобу в рамках протидії скороченню поголів'я - Мінагрополітики
The Government provides UAH 7 thousand for each cattle as part of counteracting the reduction of livestock - Ministry of Agrarian Policy
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Правительство предусматривает по 7 тыс. гривен за каждый скот в рамках противодействия сокращению поголовья - Минагрополитики

В рамках противодействия сокращению поголовья, правительство предоставит 7 тыс. грн государственной помощи за голову аграриям, которые имеют от 3 до 100 коров.

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