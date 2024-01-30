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В Україні вперше віддадуть в оренду частину лиману для вирощування молюсків та креветок - Мінагрополітики

В Україні вперше віддадуть в оренду частину лиману для вирощування молюсків та креветок - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 62317 перегляди

Український уряд вирішив передати в оренду частину Сухого лиману в Одеській області для марикультури, що дозволить підприємцям вирощувати молюсків, креветок та інші морепродукти. Це допоможе забезпечити вітчизняний ринок здоровими морепродуктами, спираючись на досвід лідерів марикультури, таких як Норвегія та Чилі.

Акваторію Сухого лиману, що в Одеській області, віддадуть в оренду для вирощування молюсків та креветок, повідомили у вівторок в Мінагрополітики, пише УНН.

Деталі

"Як в Норвегії та Чилі: в Україні дозволили використовувати акваторію Сухого лиману для ведення господарської діяльності у сфері марикультури", - зазначають у міністерстві.

Як повідомляється, "уперше в історії України" уряд ухвалив рішення про надання можливості підприємцям займатися марикультурою на умовах оренди у частині акваторії Сухого лиману, що в Одеській області.

Ділянка водойми в Сухому лимані, як повідомляється, має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо.

За словами заступника міністра агрополітики Віталія Головні, марикультура - перспективний напрямок розвитку для української економіки. Він дасть можливість постачати на внутрішній ринок якісні, корисні і доступні за ціною морепродукти.

"Нам треба розвивати морську аквакультуру. У цьому ми опираємось на досвід країн, які є лідерами, наприклад, Норвегія та Чилі. У розпорядженні чітко визначені координати для ведення бізнесу у Сухому лимані. І ми пропонуємо підприємцям взяти участь в електронних торгах на право оренди акваторією", - зазначив Головня.

Договір про оренду, як вказано, буде укладатись на 7 років. Такий термін, як пояснюють, зумовлено тим, що прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік господарчої діяльності. Також підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, яке здійснюватиметься шляхом розміщення технологічних пристроїв – плавучих садків, колекторів для молюсків тощо.

"Перші торги будуть оголошені найближчим часом", - повідомили у відомстві.

Довідково

Марикультура широко застосовується в більшості прибережних країн, Норвегії, Іспанії, Болгарії, Румунії. Лідером з вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав є Туреччина.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаАгроновини
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМіністерство аграрної політики та продовольства України
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