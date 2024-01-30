В Украине впервые отдадут в аренду часть лимана для выращивания моллюсков и креветок - Минагрополитики

Акваторию Сухого лимана, что в Одесской области, отдадут в аренду для выращивания моллюсков и креветок, сообщили во вторник в Минагрополитики, пишет УНН.

Детали

"Как в Норвегии и Чили: в Украине разрешили использовать акваторию Сухого лимана для ведения хозяйственной деятельности в сфере марикультуры", - отмечают в министерстве.

Как сообщается, "впервые в истории Украины" правительство приняло решение о предоставлении возможности предпринимателям заниматься марикультурой на условиях аренды в части акватории Сухого лимана, что в Одесской области.

Участок водоема в Сухом лимане, как сообщается, имеет свободный водообмен с морем и достаточную соленость для выращивания мидий, различных видов креветок и тому подобное.

По словам заместителя министра агрополитики Виталия Головни, марикультура - перспективное направление развития для украинской экономики. Оно даст возможность поставлять на внутренний рынок качественные, полезные и доступные по цене морепродукты.

"Нам надо развивать морскую аквакультуру. В этом мы опираемся на опыт стран, которые являются лидерами, например, Норвегия и Чили. В распоряжении четко определены координаты для ведения бизнеса в Сухом лимане. И мы предлагаем предпринимателям принять участие в электронных торгах на право аренды акватории", - отметил Головня.

Договор об аренде, как указано, будет заключаться на 7 лет. Такой срок, как объясняют, обусловлен тем, что прибыль от реализации продукции аквакультуры может быть получена на третий год хозяйственной деятельности. Также предпринимателю необходимо провести подготовительные работы для начала производства, которое будет осуществляться путем размещения технологических устройств - плавучих садков, коллекторов для моллюсков и т.д.

"Первые торги будут объявлены в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.

Справочно

Марикультура широко применяется в большинстве прибрежных стран, Норвегии, Испании, Болгарии, Румынии. Лидером по выращиванию продукции морской аквакультуры среди Черноморско-средиземноморских государств является Турция.