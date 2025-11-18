Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Київ • УНН
19 листопада, у більшості регіонів України протягом цілої доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Причиною обмежень залишаються наслідки масованих атак російських військ на енергетичну інфраструктуру.
У середу, 19 листопада, у більшості регіонів України протягом цілої доби будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії для населення. Причиною обмежень залишаються наслідки масованих атак російських військ на енергетичну інфраструктуру. Про це в Телеграм-каналі повідомляє Укренерго, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у НЕК "Укренерго", заходи обмеження споживання будуть діяти з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів.
Хмельницька АЕС три роки працювала зі зниженою потужністю через пошкоджену турбіну 18.11.25, 09:35 • 1974 перегляди
Деталі обмежень:
- Графіки погодинних відключень: Застосовуватимуться від 1 до 4 черг, із прогнозованим максимальним обсягом обмежень у вечірні години.
- Обмеження потужності: Також діятимуть цілодобово (з 00:00 до 23:59) для промислових споживачів.
Укренерго закликає громадян споживати електроенергію ощадливо, коли її подають за графіком, та наголошує, що час та обсяг відключень можуть змінюватися.
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго18.11.25, 09:59 • 31344 перегляди