росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Ексклюзив
07:00 • 4722 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
17 листопада, 16:21 • 25607 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 45745 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 39320 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 39379 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 34121 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25067 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63023 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26932 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20232 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
6м/с
74%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 23515 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 15119 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 8152 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск03:19 • 7098 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 10215 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 63003 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 94730 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 86959 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 144244 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 121408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Борис Пісторіус
Олег Синєгубов
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 24996 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 33912 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 34149 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 27527 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 46615 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго

Київ • УНН

 • 588 перегляди

росія знову атакувала енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. У більшості регіонів України до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.

росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго

росія знову атакувала енергетику в Україні - цього разу у чотирьох областях, у більшості областей продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії до кінця доби, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей

- повідомили в Міненерго.

На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як зазначається, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

"Сьогодні у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міненерго.

рф атакувала залізницю: на Харківщині постраждав залізничник, пошкоджено депо, ремонтний цех і вокзал у Дніпрі 18.11.25, 08:19 • 1632 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Донецька область
Сумська область
Дніпропетровська область
Херсонська область
Україна