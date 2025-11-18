росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Київ • УНН
росія знову атакувала енергетичні об'єкти у Дніпропетровській, Сумській, Херсонській та Донецькій областях. У більшості регіонів України до кінця доби застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії.
росія знову атакувала енергетику в Україні - цього разу у чотирьох областях, у більшості областей продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії до кінця доби, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Сумської, Херсонської та Донецької областей
На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури, як зазначається, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.
"Сьогодні у більшості областей України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - ідеться у повідомленні.
Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Графіки відключень світла в кожному регіоні України можна подивитись на сайті УНН.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - зазначили у Міненерго.
рф атакувала залізницю: на Харківщині постраждав залізничник, пошкоджено депо, ремонтний цех і вокзал у Дніпрі 18.11.25, 08:19 • 1632 перегляди