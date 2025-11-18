россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго

россия снова атаковала энергетику в Украине - на этот раз в четырех областях, в большинстве областей продолжают применять графики отключений электроэнергии до конца суток, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Сумской, Херсонской и Донецкой областей - сообщили в Минэнерго.

На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры, как отмечается, продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

"Сегодня в большинстве областей Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отметили в Минэнерго.

