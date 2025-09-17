Україну накриють значні дощі та грози: прогноз погоди на 17 вересня

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 вересня, 16:50 • 20192 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 36868 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 24440 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 40236 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 55735 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 25753 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 43677 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37260 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 16944 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37926 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
73%
748мм
Популярнi новини
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні16 вересня, 18:36 • 6906 перегляди
Ексголкіпера “Динамо” та “Шахтаря” затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 8412 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 4256 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи22:47 • 7448 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 3872 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 20195 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 36883 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 23275 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 55744 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 43680 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чехія
Польща
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 12819 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 20023 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 51206 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 50019 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 54601 перегляди
Актуальне
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Україну накриють значні дощі та грози: прогноз погоди на 17 вересня

Київ • УНН

 • 22 перегляди

17 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, значні дощі та місцями грози. Температура повітря вдень коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла.

Україну накриють значні дощі та грози: прогноз погоди на 17 вересня

У середу, 17 вересня, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з проясненнями. У більшості областей передають значні дощі, а місцями - грози. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях передають значні дощі, місцями грози. На решті території буде доволі хмарно, але без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15-20°; в Карпатах вдень 9-14°

- йдеться у дописі.

У Києві та області передають вдень значний дощ. Температура повітря буде від 15 до 20 градусів тепла. Окрім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств.

День працівника страхового ринку України та Всесвітній день безпеки пацієнтів: що ще відзначається 17 вересня17.09.25, 06:20 • 564 перегляди

Вероніка Марченко

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Електроенергія
Хмельницька область
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Одеська область
Карпати
Україна
Київ