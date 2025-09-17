Україну накриють значні дощі та грози: прогноз погоди на 17 вересня
Київ • УНН
17 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, значні дощі та місцями грози. Температура повітря вдень коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла.
У середу, 17 вересня, синоптики прогнозують в Україні хмарну погоду з проясненнями. У більшості областей передають значні дощі, а місцями - грози. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
Сьогодні у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях передають значні дощі, місцями грози. На решті території буде доволі хмарно, але без опадів.
Вітер південно-східний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 20-25°, у західних, більшості північних та Вінницькій областях 15-20°; в Карпатах вдень 9-14°
У Києві та області передають вдень значний дощ. Температура повітря буде від 15 до 20 градусів тепла. Окрім того, синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища та ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств.
