Украину накроют значительные дожди и грозы: прогноз погоды на 17 сентября

В среду, 17 сентября, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду с прояснениями. В большинстве областей передают значительные дожди, а местами - грозы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Сегодня в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях передают значительные дожди, местами грозы. На остальной территории будет довольно облачно, но без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15-20°; в Карпатах днем 9-14°