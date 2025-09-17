Украину накроют значительные дожди и грозы: прогноз погоды на 17 сентября

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 сентября, 16:50 • 20162 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 36813 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 24416 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 40213 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 55712 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 25749 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 43667 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 37258 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46 • 16942 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30 • 37925 просмотра
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
73%
748мм
Популярные новости
Трамп заявил о прекрасном разговоре с Моди: речь шла об урегулировании конфликта в Украине16 сентября, 18:36 • 6560 просмотра
Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке незаконно пересечь границу, он уже в учебном центре ВСУ - СМИPhoto16 сентября, 20:20 • 8040 просмотра
Трамп вместе с женой Меланией прибыли в Великобританию (видео)Video16 сентября, 20:51 • 3924 просмотра
Более десяти вражеских БПЛА атакуют Кировоградщину: в городе раздаются взрывы22:47 • 6984 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 2968 просмотра
публикации
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 20173 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 36831 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 23264 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 55720 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 43669 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Карл III
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Чешская Республика
Польша
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 12812 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 20017 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 51200 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 50011 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 54593 просмотра
Актуальное
Хранитель
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Украину накроют значительные дожди и грозы: прогноз погоды на 17 сентября

Киев • УНН

 • 6 просмотра

17 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, значительные дожди и местами грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от 15 до 25 градусов тепла.

Украину накроют значительные дожди и грозы: прогноз погоды на 17 сентября

В среду, 17 сентября, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду с прояснениями. В большинстве областей передают значительные дожди, а местами - грозы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Сегодня в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях передают значительные дожди, местами грозы. На остальной территории будет довольно облачно, но без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15-20°; в Карпатах днем 9-14°

- говорится в сообщении.

В Киеве и области передают днем значительный дождь. Температура воздуха будет от 15 до 20 градусов тепла. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях и осложнении работы энергетических и коммунальных предприятий.

День работника страхового рынка Украины и Всемирный день безопасности пациентов: что еще отмечается 17 сентября17.09.25, 06:20 • 546 просмотров

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Электроэнергия
Хмельницкая область
Винницкая область
Житомирская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Одесская область
Карпатские горы
Украина
Киев