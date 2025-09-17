Украину накроют значительные дожди и грозы: прогноз погоды на 17 сентября
Киев • УНН
17 сентября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, значительные дожди и местами грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от 15 до 25 градусов тепла.
В среду, 17 сентября, синоптики прогнозируют в Украине облачную погоду с прояснениями. В большинстве областей передают значительные дожди, а местами - грозы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Сегодня в Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, днем и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях передают значительные дожди, местами грозы. На остальной территории будет довольно облачно, но без осадков.
Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 15-20°; в Карпатах днем 9-14°
В Киеве и области передают днем значительный дождь. Температура воздуха будет от 15 до 20 градусов тепла. Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях и осложнении работы энергетических и коммунальных предприятий.
