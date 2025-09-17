$41.230.05
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
День работника страхового рынка Украины и Всемирный день безопасности пациентов: что еще отмечается 17 сентября

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Сегодня, 17 сентября, отмечаются День работника страхового рынка Украины и Всемирный день безопасности пациентов. Православные христиане чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

День работника страхового рынка Украины и Всемирный день безопасности пациентов: что еще отмечается 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, отмечается День работника страхового рынка Украины и Всемирный день безопасности пациентов. Также православные христиане чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пишет УНН.

День работника страхового рынка Украины

После обретения независимости Украины в 1993 году был создан первый уполномоченный орган страхового надзора нашей страны. И именно в этот день начали отмечать неофициально праздник – День украинского страховщика. Сегодня официальный профессиональный праздник страховщиков – День работников страхового рынка – отмечается официально 17 сентября.

Всемирный день безопасности пациентов

Основополагающий принцип – главное, не навреди. Цель этого дня – напомнить о необходимости обеспечить безопасность пациентов во всем мире, повысить уровень вовлеченности граждан в получение медицинской помощи и направить действия на повышение безопасности и минимизации негативного влияния.

Евровидение под угрозой скандала: организаторы рекомендуют Израилю отказаться от участия или выступать без флага15.09.25, 15:27 • 3984 просмотра

Международный день кантри-музыки

Этот музыкальный стиль начинает свою историю с 1920-х годов. Благодаря мигрантам из Европы, попавшим в Америку, весь мир услышал жизненные песни в сочетании с простыми музыкальными инструментами, такими как гитара, гармоника, банджо и скрипка. Тексты песен описывают обычные человеческие проблемы – любовь, дети, финансы, развлечения, труд и т.д. Музыка подобна стилю рок-н-ролл или ритму вальса. Иногда также напоминает лирическую балладу.

День работников гражданской защиты

Работники спасательных служб всегда были в почете в Украине. В период 1995-2004 свое профессиональный праздник праздновали пожарные. В 1998 году украинские спасатели впервые отметили свой официальный профессиональный праздник под названием "День спасателя". В 2004 году Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ, в котором отменялись День пожарного и День спасателя. Вместо этого был введен единый профессиональный праздник для различных спасательных служб.

День мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В сентябре православные верующие традиционно чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Украинцы любят этот праздник и охотно поздравляют с днем ангела женщин с такими именами. По преданию, они жили во II веке на Апеннинах и погибли за христианскую веру во время гонений на первых христиан.

Более 80 000 человек посетили концерт Grace for the World в Ватикане14.09.25, 16:07 • 6111 просмотров

