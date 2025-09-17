День работника страхового рынка Украины и Всемирный день безопасности пациентов: что еще отмечается 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, отмечается День работника страхового рынка Украины и Всемирный день безопасности пациентов. Также православные христиане чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, пишет УНН.

День работника страхового рынка Украины

После обретения независимости Украины в 1993 году был создан первый уполномоченный орган страхового надзора нашей страны. И именно в этот день начали отмечать неофициально праздник – День украинского страховщика. Сегодня официальный профессиональный праздник страховщиков – День работников страхового рынка – отмечается официально 17 сентября.

Всемирный день безопасности пациентов

Основополагающий принцип – главное, не навреди. Цель этого дня – напомнить о необходимости обеспечить безопасность пациентов во всем мире, повысить уровень вовлеченности граждан в получение медицинской помощи и направить действия на повышение безопасности и минимизации негативного влияния.

Международный день кантри-музыки

Этот музыкальный стиль начинает свою историю с 1920-х годов. Благодаря мигрантам из Европы, попавшим в Америку, весь мир услышал жизненные песни в сочетании с простыми музыкальными инструментами, такими как гитара, гармоника, банджо и скрипка. Тексты песен описывают обычные человеческие проблемы – любовь, дети, финансы, развлечения, труд и т.д. Музыка подобна стилю рок-н-ролл или ритму вальса. Иногда также напоминает лирическую балладу.

День работников гражданской защиты

Работники спасательных служб всегда были в почете в Украине. В период 1995-2004 свое профессиональный праздник праздновали пожарные. В 1998 году украинские спасатели впервые отметили свой официальный профессиональный праздник под названием "День спасателя". В 2004 году Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ, в котором отменялись День пожарного и День спасателя. Вместо этого был введен единый профессиональный праздник для различных спасательных служб.

День мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В сентябре православные верующие традиционно чтят память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Украинцы любят этот праздник и охотно поздравляют с днем ангела женщин с такими именами. По преданию, они жили во II веке на Апеннинах и погибли за христианскую веру во время гонений на первых христиан.

