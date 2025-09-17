День працівника страхового ринку України та Всесвітній день безпеки пацієнтів: що ще відзначається 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, відзначається День працівника страхового ринку України та Всесвітній день безпеки пацієнтів. Також православні християни вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, пише УНН.

День працівника страхового ринку України

Після здобуття незалежності України в 1993 році був створений перший уповноважений орган страхового нагляду нашої країни. І саме в цей день почали відзначати неофіційно свято – День українського страховика. Сьогодні офіційне професійне свято страховиків – День працівників страхового ринку – відзначається офіційно 17 вересня.

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Основоположний принцип – головне, не нашкодь. Мета цього дня – нагадати про необхідність забезпечити безпеку пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень залучення громадян до отримання медичної допомоги та спрямувати дії на підвищення безпеки та мінімізації негативного впливу.

Євробачення під загрозою скандалу: організатори рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі або виступати без прапора

Міжнародний день кантрі-музики

Цей музичний стиль починає свою історію з 1920-х років. Завдяки мігрантам з Європи, які потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами, такими як гітара, гармоніка, банджо та скрипка. Тексти пісень описують звичайні людські проблеми – кохання, діти, фінанси, розваги, праця тощо. Музика подібна до стилю рок-н-рол чи до ритму вальсу. Іноді також нагадує ліричну баладу.

День праціників цивільного захисту

Працівники рятувальних служб завжди були в пошані в Україні. В період 1995-2004 своє професійне свято святкували пожежники. В 1998 році українські рятівники вперше відзначили своє офіційне професійне свято під назвою "День рятівника". У 2004 році Президент України Леонід Кучма підписав Указ, в якому скасовувалися День пожежника та День рятівника. Натомість було впроваджене єдине професійне свято для різних рятувальних служб.

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

У вересні православні віряни традиційно вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Українці люблять це свято і охоче вітають з днем ангела жінок з такими іменами. За переказами, вони жили у ІІ столітті на Апеннінах і загинули за християнську віру під час гонінь на перших християн.

Понад 80 000 людей відвідали концерт Grace for the World у Ватикані