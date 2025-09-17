$41.230.05
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
МОЗ роз'яснило ситуацію з медичними довідками для відвідування басейнів 16 вересня, 17:22
Жодного дружнього наміру в росії немає: Зеленський про доповідь Служби зовнішньої розвідки 16 вересня, 18:06
Трамп заявив про чудову розмову з Моді: йшлося про врегулювання конфлікту в Україні 16 вересня, 18:36
Ексголкіпера "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІ 16 вересня, 20:20
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи 22:47
День працівника страхового ринку України та Всесвітній день безпеки пацієнтів: що ще відзначається 17 вересня

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Сьогодні, 17 вересня, відзначаються День працівника страхового ринку України та Всесвітній день безпеки пацієнтів. Православні християни вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.

День працівника страхового ринку України та Всесвітній день безпеки пацієнтів: що ще відзначається 17 вересня

Сьогодні, 17 вересня, відзначається День працівника страхового ринку України та Всесвітній день безпеки пацієнтів. Також православні християни вшановують пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, пише УНН.

День працівника страхового ринку України

Після здобуття незалежності України в 1993 році був створений перший уповноважений орган страхового нагляду нашої країни. І саме в цей день почали відзначати неофіційно свято – День українського страховика. Сьогодні офіційне професійне свято страховиків – День працівників страхового ринку – відзначається офіційно 17 вересня.

Всесвітній день безпеки пацієнтів

Основоположний принцип – головне, не нашкодь. Мета цього дня – нагадати про необхідність забезпечити безпеку пацієнтів у всьому світі, підвищити рівень залучення громадян до отримання медичної допомоги та спрямувати дії на підвищення безпеки та мінімізації негативного впливу.

Євробачення під загрозою скандалу: організатори рекомендують Ізраїлю відмовитися від участі або виступати без прапора15.09.25, 15:27 • 3984 перегляди

Міжнародний день кантрі-музики

Цей музичний стиль починає свою історію з 1920-х років. Завдяки мігрантам з Європи, які потрапили до Америки, весь світ почув життєві пісні в поєднанні з простими музичними інструментами, такими як гітара, гармоніка, банджо та скрипка. Тексти пісень описують звичайні людські проблеми – кохання, діти, фінанси, розваги, праця тощо. Музика подібна до стилю рок-н-рол чи до ритму вальсу. Іноді також нагадує ліричну баладу.

День праціників цивільного захисту

Працівники рятувальних служб завжди були в пошані в Україні. В період 1995-2004 своє професійне свято святкували пожежники. В 1998 році українські рятівники вперше відзначили своє офіційне професійне свято під назвою "День рятівника". У 2004 році Президент України Леонід Кучма підписав Указ, в якому скасовувалися День пожежника та День рятівника. Натомість було впроваджене єдине професійне свято для різних рятувальних служб.

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії

У вересні православні віряни традиційно вшановують пам’ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Українці люблять це свято і охоче вітають з днем ангела жінок з такими іменами. За переказами, вони жили у ІІ столітті на Апеннінах і загинули за християнську віру під час гонінь на перших християн.

Понад 80 000 людей відвідали концерт Grace for the World у Ватикані14.09.25, 16:07 • 6111 переглядiв

Павло Зінченко

Суспільство
Леонід Кучма
Україна