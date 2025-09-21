Україна звернулась із запитом про участь в Радбезі ООН щодо Естонії
Київ • УНН
Україна звернулася до Республіки Корея із запитом взяти участь в екстреному засіданні Ради Безпеки ООН. Засідання скликано через порушення Росією повітряного простору Естонії трьома винищувачами МіГ-31.
Україна звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь в екстреному засіданні Ради Безпеки ООН скликане через порушення рф повітряного простору Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.
Україна звернулась із запитом про участь в Радбезі ООН щодо Естонії
Він заявив, що Україна підтримує дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію росією міжнародного миру та безпеки.
Доповнення
Рада Безпеки ООН завтра збереться на екстрене засідання через зухвале порушення росією повітряного простору Естонії.
Три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення, після чого літаки рф залишили територію Естонії.
Уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.
Міноборони рф стверджує, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт" з Карелії до Калінінградської області. Також в рф заявляли, що нібито політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил, не порушуючи кордонів інших держав.