Ексклюзив
12:26 • 3644 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 11552 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 24984 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 34114 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 46996 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 47469 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 67587 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 77332 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 61122 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 56558 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 24984 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 26293 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 67587 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 77332 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 80199 перегляди
Україна звернулась із запитом про участь в Радбезі ООН щодо Естонії

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Україна звернулася до Республіки Корея із запитом взяти участь в екстреному засіданні Ради Безпеки ООН. Засідання скликано через порушення Росією повітряного простору Естонії трьома винищувачами МіГ-31.

Україна звернулась із запитом про участь в Радбезі ООН щодо Естонії

Україна звернулася до головуючої Республіки Корея із запитом взяти участь в екстреному засіданні Ради Безпеки ООН скликане через порушення рф повітряного простору Естонії. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, пише УНН.

Україна звернулась із запитом про участь в Радбезі ООН щодо Естонії

- повідомив Сибіга.

Він заявив, що Україна підтримує дружню Естонію у заклику до рішучої та об'єднаної відповіді на триваючу дестабілізацію росією міжнародного миру та безпеки.

Доповнення

Рада Безпеки ООН завтра збереться на екстрене засідання через зухвале порушення росією повітряного простору Естонії.

Три російські винищувачі МіГ-31 увійшли в повітряний простір Естонії. Винищувачі НАТО піднялися на перехоплення, після чого літаки рф залишили територію Естонії.

Уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.

Міноборони рф стверджує, що три російські винищувачі МіГ-31 здійснили "плановий переліт" з Карелії до Калінінградської області. Також в рф заявляли, що нібито політ проходив у суворій відповідності до Міжнародних правил, не порушуючи кордонів інших держав.

Анна Мурашко

