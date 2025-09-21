Украина обратилась к председательствующей Республике Корея с запросом принять участие в экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном из-за нарушения рф воздушного пространства Эстонии. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, пишет УНН.

Украина обратилась с запросом об участии в Совбезе ООН по Эстонии - сообщил Сибига.

Он заявил, что Украина поддерживает дружественную Эстонию в призыве к решительному и объединенному ответу на продолжающуюся дестабилизацию Россией международного мира и безопасности.

Дополнение

Совет Безопасности ООН завтра соберется на экстренное заседание из-за дерзкого нарушения Россией воздушного пространства Эстонии.

Три российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО поднялись на перехват, после чего самолеты РФ покинули территорию Эстонии.

Правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

Минобороны РФ утверждает, что три российских истребителя МиГ-31 совершили "плановый перелет" из Карелии в Калининградскую область. Также в РФ заявляли, что якобы полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами, не нарушая границ других государств.