Україна визначить строки відновлення "Дружби" - фон дер Ляєн
Київ • УНН
На період ремонту "Дружби" постачання нафти до Словаччини та Угорщини здійснюватимуть альтернативним маршрутом через Хорватію.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публічно засудила російські удари по інфраструктурі нафтопроводу "Дружба" та повідомила про домовленість із Україною щодо оцінки строків відновлення. Про це вона заявила 24 лютого у Києві під час спільного брифінгу за участі керівництва ЄС і Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
За її словами, Україна проведе аналіз того, скільки часу потрібно для відновлення ділянки "Дружби", пошкодженої внаслідок атак рф.
Транзит нафти нафтопроводом для Словаччини та Угорщини перервпвся після удару по об’єктах інфраструктури на заході України наприкінці січня. Після цього ситуація набула політичного виміру: у Братиславі пов’язували питання транзиту нафти з темою аварійних поставок електроенергії в Україну.
За даними словацької сторони, Україна інформувала про перенесення строків відновлення прокачування, зокрема до 26 лютого.
Альтернативний маршрут через Хорватію передбачає використання Адріатичного нафтопроводу (Adria/JANAF), що дозволяє доставляти нафту до регіону в обхід проблемної ділянки "Дружби" як тимчасове рішення.
Нагадаємо
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що удар по нафтопроводу "Дружба" був свідомою диверсією рф проти Угорщини та Словаччини. Ці країни не засудили дії росії, яка використовує енергетичну залежність як зброю.