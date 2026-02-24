Украина определит сроки восстановления "Дружбы" - фон дер Ляйен

$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 2208 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 5766 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 9096 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 10049 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 17045 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12426 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 29398 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20912 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18944 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18330 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
публикации
Эксклюзивы
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:55 • 17043 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 09:05 • 29397 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 48279 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
23 февраля, 13:20 • 67382 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
23 февраля, 13:02 • 70389 просмотра
Дипломатка
Техника
Отопление
Ракетный комплекс "Тор
Financial Times

Украина определит сроки восстановления "Дружбы" - фон дер Ляйен

Киев • УНН

 • 206 просмотра

На период ремонта "Дружбы" поставки нефти в Словакию и Венгрию будут осуществляться альтернативным маршрутом через Хорватию.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично осудила российские удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" и сообщила о договоренности с Украиной относительно оценки сроков восстановления. Об этом она заявила 24 февраля в Киеве во время совместного брифинга с участием руководства ЕС и Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.

По ее словам, Украина проведет анализ того, сколько времени потребуется для восстановления участка "Дружбы", поврежденного в результате атак рф.

Транзит нефти по нефтепроводу для Словакии и Венгрии прервался после удара по объектам инфраструктуры на западе Украины в конце января. После этого ситуация приобрела политическое измерение: в Братиславе связывали вопрос транзита нефти с темой аварийных поставок электроэнергии в Украину.

По данным словацкой стороны, Украина информировала о переносе сроков возобновления прокачки, в частности до 26 февраля.

Альтернативный маршрут через Хорватию предусматривает использование Адриатического нефтепровода (Adria/JANAF), что позволяет доставлять нефть в регион в обход проблемного участка "Дружбы" в качестве временного решения.

Напомним

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что удар по нефтепроводу "Дружба" был сознательной диверсией рф против Венгрии и Словакии. Эти страны не осудили действия России, которая использует энергетическую зависимость как оружие.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Европейская комиссия
Хорватия
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Урсула фон дер Ляйен
Украина