Украина определит сроки восстановления "Дружбы" - фон дер Ляйен
Киев • УНН
На период ремонта "Дружбы" поставки нефти в Словакию и Венгрию будут осуществляться альтернативным маршрутом через Хорватию.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен публично осудила российские удары по инфраструктуре нефтепровода "Дружба" и сообщила о договоренности с Украиной относительно оценки сроков восстановления. Об этом она заявила 24 февраля в Киеве во время совместного брифинга с участием руководства ЕС и Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
По ее словам, Украина проведет анализ того, сколько времени потребуется для восстановления участка "Дружбы", поврежденного в результате атак рф.
Транзит нефти по нефтепроводу для Словакии и Венгрии прервался после удара по объектам инфраструктуры на западе Украины в конце января. После этого ситуация приобрела политическое измерение: в Братиславе связывали вопрос транзита нефти с темой аварийных поставок электроэнергии в Украину.
По данным словацкой стороны, Украина информировала о переносе сроков возобновления прокачки, в частности до 26 февраля.
Альтернативный маршрут через Хорватию предусматривает использование Адриатического нефтепровода (Adria/JANAF), что позволяет доставлять нефть в регион в обход проблемного участка "Дружбы" в качестве временного решения.
Напомним
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что удар по нефтепроводу "Дружба" был сознательной диверсией рф против Венгрии и Словакии. Эти страны не осудили действия России, которая использует энергетическую зависимость как оружие.