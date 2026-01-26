$43.140.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна стане частиною дискусії під час візиту лідерів ЄС до Індії - міністр Ірландії

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міністр Ірландії у справах ЄС Томас Бірн заявив, що Україна буде обговорюватися під час візиту лідерів ЄС до Індії. Візит має на меті укладання угоди про вільну торгівлю.

Україна стане частиною дискусії під час візиту лідерів ЄС до Індії - міністр Ірландії

Міністр Ірландії у справах ЄС Томас Бірн зазначив, що Україна "буде частиною дискусії" в Індії. Його заява пролунала на тлі візиту лідерів ЄС до Індії, що має на меті укладання угоди про вільну торгівлю, передає УНН із посиланням на Euronews.

"Я думаю, що робота, яку Єврокомісія проводить в Індії, дуже і дуже важлива", - заявив міністр із європейських справ та оборони Ірландії Томас Бірн в інтерв'ю Euronews.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Нью-Делі у суботу, сподіваючись оформити угоду з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Фон дер Ляйєн назвала угоду "матір'ю всіх торгових угод". Очікується, що договір буде підписано у вівторок.

"Я думаю, що це абсолютно необхідно для Європи і, звичайно, для Ірландії", - сказав Бірн.

Крім того, Бірн вважає, що Україна "буде частиною дискусії" в Індії.

Ми не повинні миритися з тим, що Європа - це просто салат із малих і середніх держав, приправлений ворогами - Зеленський22.01.26, 17:35 • 2907 переглядiв

"Те, що зараз відбувається в Україні, є безпрецедентним. Це неприпустимо. Такого не повинно відбуватися", - сказав він.

Бірн пояснив, що саме тому він "не збирається критикувати" Президента України Володимира Зеленського навіть після того, як Зеленський був "різким" у своїх висловлюваннях на саміті Всесвітнього економічного форуму в Давосі минулого тижня.

Ми переживаємо “День бабака” роками: Зеленський заявив, що Європа досі не знає, як себе захистити22.01.26, 16:27 • 2732 перегляди

Зеленський розкритикував недостатню рішучість європейців в обороні континенту та вжиття заходів, необхідних для закінчення війни росії проти України.

"Наша роль зараз полягає в тому, щоб зробити якнайбільше, щоб покласти цьому кінець. Ми повинні продовжувати чинити економічний тиск на росію", - сказав Бірн в інтерв'ю Euronews.

"Я думаю, що люди, безумовно, хочуть, щоб ця війна закінчилася, тому що вони розуміють, що вона є загрозою економіці та безпеці для Європи і всіх нас".

Індія та ЄС готуються до угоди про вільну торгівлю зі зниженням мит на автомобілі та вино26.01.26, 11:02 • 2680 переглядiв

Антоніна Туманова

