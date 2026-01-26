Украина станет частью дискуссии во время визита лидеров ЕС в Индию - министр Ирландии

Министр Ирландии по делам ЕС Томас Бирн отметил, что Украина "будет частью дискуссии" в Индии. Его заявление прозвучало на фоне визита лидеров ЕС в Индию, целью которого является заключение соглашения о свободной торговле, передает УНН со ссылкой на Euronews.

"Я думаю, что работа, которую Еврокомиссия проводит в Индии, очень и очень важна", - заявил министр по европейским делам и обороне Ирландии Томас Бирн в интервью Euronews.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Нью-Дели в субботу, надеясь оформить соглашение с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Фон дер Ляйен назвала соглашение "матерью всех торговых соглашений". Ожидается, что договор будет подписан во вторник.

"Я думаю, что это абсолютно необходимо для Европы и, конечно, для Ирландии", - сказал Бирн.

Кроме того, Бирн считает, что Украина "будет частью дискуссии" в Индии.

"То, что сейчас происходит в Украине, является беспрецедентным. Это неприемлемо. Такого не должно происходить", - сказал он.

Бирн пояснил, что именно поэтому он "не собирается критиковать" Президента Украины Владимира Зеленского даже после того, как Зеленский был "резким" в своих высказываниях на саммите Всемирного экономического форума в Давосе на прошлой неделе.

Зеленский раскритиковал недостаточную решимость европейцев в обороне континента и принятии мер, необходимых для окончания войны России против Украины.

"Наша роль сейчас состоит в том, чтобы сделать как можно больше, чтобы положить этому конец. Мы должны продолжать оказывать экономическое давление на Россию", - сказал Бирн в интервью Euronews.

"Я думаю, что люди, безусловно, хотят, чтобы эта война закончилась, потому что они понимают, что она является угрозой экономике и безопасности для Европы и всех нас".

