18:24 • 5570 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Ігор Жовква зустрівся з помічником Генсека НАТО Борисом Рюге. Обговорювалися нові пакети оборонної підтримки, які Україна очікує отримати до 24 лютого.

Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із помічником Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борисом Рюге. Йшлося про нові пакети оборонної підтримки, які Україна очікує отримати вже до 24 лютого, передає УНН.

Деталі

Жовква подякував за всю допомогу, яку країни – члени НАТО надають Україні від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

"Показово, що понад 80% усієї військової підтримки для України координується та постачається сьогодні через НАТО. Важливо, щоб цей показник продовжував зростати", – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив продуктивність засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Серед його головних результатів – оголошення про нові внески до програми PURL на понад 500 млн дол. і зобов’язання надати Україні підтримку на 38 млрд дол. цього року.

"Важливо формувати нові пакети оборонної підтримки на основі чітко визначених Україною потреб. Розраховуємо, що такі пакети почнуть надходити вже до 24 лютого", – акцентував Ігор Жовква.

Також сторони обговорили енергетичну ситуацію в Україні, наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та необхідність зміцнення ППО. Борис Рюге зазначив, що важливо разом протидіяти можливим спробам Росії посилити атаки на українську енергетику.

Антоніна Туманова

