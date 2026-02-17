Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП
Киев • УНН
Игорь Жовква встретился с помощником Генсека НАТО Борисом Рюге. Обсуждались новые пакеты оборонной поддержки, которые Украина ожидает получить до 24 февраля.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с помощником Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Рюге. Речь шла о новых пакетах оборонной поддержки, которые Украина ожидает получить уже до 24 февраля, передает УНН.
Детали
Жовква поблагодарил за всю помощь, которую страны – члены НАТО оказывают Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения.
"Показательно, что более 80% всей военной поддержки для Украины координируется и поставляется сегодня через НАТО. Важно, чтобы этот показатель продолжал расти", – подчеркнул он.
Заместитель руководителя Офиса Президента отметил продуктивность заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Среди его главных результатов – объявление о новых взносах в программу PURL на более чем 500 млн долл. и обязательства предоставить Украине поддержку на 38 млрд долл. в этом году.
"Важно формировать новые пакеты оборонной поддержки на основе четко определенных Украиной потребностей. Рассчитываем, что такие пакеты начнут поступать уже до 24 февраля", – акцентировал Игорь Жовква.
Также стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине, последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры и необходимость укрепления ПВО. Борис Рюге отметил, что важно вместе противодействовать возможным попыткам России усилить атаки на украинскую энергетику.
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский15.02.26, 11:15 • 41732 просмотра