Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП

$43.170.07
51.160.03
ukenru
18:24 • 5646 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 13859 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 19849 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 21900 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 22076 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 22068 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 26386 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 35549 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 47139 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 55683 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2м/с
77%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20813 просмотра
Галущенко заявил, что обучение его сына в Швейцарии оплатил кум17 февраля, 12:06 • 3948 просмотра
Латвия предоставит 10 млн евро на закупку американского вооружения для Украины17 февраля, 12:42 • 3528 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП17 февраля, 12:50 • 13549 просмотра
Украинская невестка президента Азербайджана оказалась в эпицентре псевдоскандалаPhoto16:32 • 5224 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 31365 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 45595 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 54258 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 75016 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 78658 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Герман Галущенко
Олег Кипер
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 3446 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 20846 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 17004 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 27269 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 24950 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Игорь Жовква встретился с помощником Генсека НАТО Борисом Рюге. Обсуждались новые пакеты оборонной поддержки, которые Украина ожидает получить до 24 февраля.

Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква провел встречу с помощником Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Борисом Рюге. Речь шла о новых пакетах оборонной поддержки, которые Украина ожидает получить уже до 24 февраля, передает УНН.

Детали

Жовква поблагодарил за всю помощь, которую страны – члены НАТО оказывают Украине с самого начала полномасштабного российского вторжения.

"Показательно, что более 80% всей военной поддержки для Украины координируется и поставляется сегодня через НАТО. Важно, чтобы этот показатель продолжал расти", – подчеркнул он.

Заместитель руководителя Офиса Президента отметил продуктивность заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Среди его главных результатов – объявление о новых взносах в программу PURL на более чем 500 млн долл. и обязательства предоставить Украине поддержку на 38 млрд долл. в этом году.

"Важно формировать новые пакеты оборонной поддержки на основе четко определенных Украиной потребностей. Рассчитываем, что такие пакеты начнут поступать уже до 24 февраля", – акцентировал Игорь Жовква.

Также стороны обсудили энергетическую ситуацию в Украине, последствия российских атак на объекты энергетической инфраструктуры и необходимость укрепления ПВО. Борис Рюге отметил, что важно вместе противодействовать возможным попыткам России усилить атаки на украинскую энергетику.

В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский15.02.26, 11:15 • 41732 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Техника
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
НАТО
Брюссель
Украина