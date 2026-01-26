Україна поскаржилася партнерам на мінімум 10 поштових сервісів рф, які допомагають обходити санкції

Щонайменше десять російських поштових сервісів, які співпрацюють із поштовими операторами, зокрема Німеччини, Франції, входять до поштово-логістичної мережі, через яку в росію потрапляють товари, що перебувають під санкціями ЄС. Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає УНН.

Щодо "Товари, що потрапили під санкції ЄС, продовжують надходити до рф. Для обходу обмежень використовується підпільна поштово-логістична мережа" – так і є. Задіяно не менше 10 російських поштових сервісів, які співпрацюють з певними поштовими операторами Німеччини, Франції та деяких інших країн. Два тижні тому передали відповідні матеріали партнерам, сподіваюсь журналістське розслідування, що так вдало вчасно вийшло, прискорить їхню реакцію. Готуємо і наші рішення - написав Власюк.

За його словами, вже є і попередні висновки щодо компонентів у російських ракетах Х-101, які були виготовлені у 2026 році. Зокрема, виявлені компоненти з росії та білорусі, виготовлені у 2025 році, компоненти з Китаю 2025 і 2024 року, США за 2024 рік, а також з Нідерландів, Німеччини, Тайваню, Японії.

Не менше 45 іноземних компонентів. Можна зробити багато висновків. Працюємо з партнерами - додав Власюк.

Доповнення

Видання BILD повідомляло, що попри санкції ЄС, заборонені товари контрабандою перевозяться з Німеччини до росії.

Зазначається, що схему побудували колишні співробітники німецької дочірньої компанії російської державної пошти RusPost GmbH. Йдеться про сотні тонн поштових відправлень, які регулярно прямують до москви попри заборону на постачання санкціонованих товарів.

Журналісти здали п’ять тестових посилок через так звані "російські" супермаркети в Німеччині. GPS-трекери показали, що посилки за 1-2 дні потрапляли до логістичного складу поблизу аеропорту Берлін-Бранденберг. Звідти вантажівки прямували через Польщу та білорусь до москви.

Нагадаємо

росія атакувала Україну ракетами, зокрема Х-101 2026 року виготовлення, а також "Цирконами", Х-32 та Рм-48у. Це свідчить про використання нових та модифікованих засобів ураження.