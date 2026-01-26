Украина пожаловалась партнерам на минимум 10 почтовых сервисов рф, которые помогают обходить санкции

По меньшей мере десять российских почтовых сервисов, сотрудничающих с почтовыми операторами, в частности Германии, Франции, входят в почтово-логистическую сеть, через которую в Россию попадают товары, находящиеся под санкциями ЕС. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санационной политики Владислав Власюк, передает УНН.

Что касается "Товары, попавшие под санкции ЕС, продолжают поступать в РФ. Для обхода ограничений используется подпольная почтово-логистическая сеть" – так и есть. Задействовано не менее 10 российских почтовых сервисов, которые сотрудничают с определенными почтовыми операторами Германии, Франции и некоторых других стран. Две недели назад передали соответствующие материалы партнерам, надеюсь журналистское расследование, так удачно вовремя вышедшее, ускорит их реакцию. Готовим и наши решения - написал Власюк.

По его словам, уже есть и предварительные выводы относительно компонентов в российских ракетах Х-101, которые были изготовлены в 2026 году. В частности, обнаружены компоненты из россии и беларуси, изготовленные в 2025 году, компоненты из Китая 2025 и 2024 года, США за 2024 год, а также из Нидерландов, Германии, Тайваня, Японии.

Не менее 45 иностранных компонентов. Можно сделать много выводов. Работаем с партнерами - добавил Власюк.

Дополнение

Издание BILD сообщало, что несмотря на санкции ЕС, запрещенные товары контрабандой перевозятся из Германии в россию.

Отмечается, что схему построили бывшие сотрудники немецкой дочерней компании российской государственной почты RusPost GmbH. Речь идет о сотнях тонн почтовых отправлений, которые регулярно направляются в москву, несмотря на запрет на поставку санкционированных товаров.

Журналисты сдали пять тестовых посылок через так называемые "русские" супермаркеты в Германии. GPS-трекеры показали, что посылки за 1-2 дня попадали на логистический склад вблизи аэропорта Берлин-Бранденбург. Оттуда грузовики направлялись через Польшу и Беларусь в москву.

Напомним

россия атаковала Украину ракетами, в частности Х-101 2026 года изготовления, а также "Цирконами", Х-32 и Рм-48у. Это свидетельствует об использовании новых и модифицированных средств поражения.