Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
16:43 • 17079 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 16845 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
26 января, 12:45 • 23193 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57 • 22297 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 37109 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 24698 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01 • 48721 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22490 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52 • 41714 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Украина пожаловалась партнерам на минимум 10 почтовых сервисов рф, которые помогают обходить санкции

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

Десять российских почтовых сервисов, сотрудничая с операторами Германии и Франции, входят в сеть, через которую в рф попадают санкционные товары. Это подтвердил Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санационной политики. В российских ракетах Х-101 обнаружены иностранные компоненты, изготовленные в 2024-2026 годах.

Украина пожаловалась партнерам на минимум 10 почтовых сервисов рф, которые помогают обходить санкции

По меньшей мере десять российских почтовых сервисов, сотрудничающих с почтовыми операторами, в частности Германии, Франции, входят в почтово-логистическую сеть, через которую в Россию попадают товары, находящиеся под санкциями ЕС. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санационной политики Владислав Власюк, передает УНН.

Что касается "Товары, попавшие под санкции ЕС, продолжают поступать в РФ. Для обхода ограничений используется подпольная почтово-логистическая сеть" – так и есть. Задействовано не менее 10 российских почтовых сервисов, которые сотрудничают с определенными почтовыми операторами Германии, Франции и некоторых других стран. Две недели назад передали соответствующие материалы партнерам, надеюсь журналистское расследование, так удачно вовремя вышедшее, ускорит их реакцию. Готовим и наши решения 

- написал Власюк. 

По его словам, уже есть и предварительные выводы относительно компонентов в российских ракетах Х-101, которые были изготовлены в 2026 году. В частности, обнаружены компоненты из россии и беларуси, изготовленные в 2025 году, компоненты из Китая 2025 и 2024 года, США за 2024 год, а также из Нидерландов, Германии, Тайваня, Японии. 

Не менее 45 иностранных компонентов. Можно сделать много выводов. Работаем с партнерами 

- добавил Власюк. 

Дополнение 

Издание BILD сообщало, что несмотря на санкции ЕС, запрещенные товары контрабандой перевозятся из Германии в россию. 

Отмечается, что схему построили бывшие сотрудники немецкой дочерней компании российской государственной почты RusPost GmbH. Речь идет о сотнях тонн почтовых отправлений, которые регулярно направляются в москву, несмотря на запрет на поставку санкционированных товаров.

Журналисты сдали пять тестовых посылок через так называемые "русские" супермаркеты в Германии. GPS-трекеры показали, что посылки за 1-2 дня попадали на логистический склад вблизи аэропорта Берлин-Бранденбург. Оттуда грузовики направлялись через Польшу и Беларусь в москву.

Напомним 

россия атаковала Украину ракетами, в частности Х-101 2026 года изготовления, а также "Цирконами", Х-32 и Рм-48у. Это свидетельствует об использовании новых и модифицированных средств поражения.

Павел Башинский

