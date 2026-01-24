росія атакувала Україну ракетами, виготовленими у 2026 році - Власюк

Фото: www.facebook.com/vladyslav.vlasiuk

росія цього тижня атакувала Україну, зокрема ракетами Х-101, які були виготовлені вже у цьому році. Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Власюк, цього тижня в тому числі цієї ночі ворог застосовував засоби ураження:

“Циркони” - великі протикорабельні крилаті ракети;

Х-101 - стандартні крилаті ракети, але 2026 року виготовлення;

Х-32 - нові крилаті ракети на базі Х-22, які вперше застосували по Києву;

Рм-48у – балістичні ракети з С400 на базі навчальних ракет-мішеней.

Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково - не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти - зазначив Власюк.

Нагадаємо

росія вночі атакувала Україну 21 ракетою, у тому числі двома "Цирконами", та 375 дронами, з них збито або придушено 15 та 357 відповідно, інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

росія у ніч на 24 січня вперше за тривалий час застосувала проти України 12 ракет Х-22, бойова маса якої становить 950 кг.