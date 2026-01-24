$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 6714 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 14145 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 20627 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 36649 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 36178 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 31206 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 27122 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 53910 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 48758 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 22145 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
росія атакувала Україну ракетами, виготовленими у 2026 році - Власюк

Київ • УНН

 • 84 перегляди

росія цього тижня атакувала Україну ракетами, зокрема Х-101 2026 року виготовлення, а також "Цирконами", Х-32 та Рм-48у. Це свідчить про використання нових та модифікованих засобів ураження.

росія атакувала Україну ракетами, виготовленими у 2026 році - Власюк
Фото: www.facebook.com/vladyslav.vlasiuk

росія цього тижня атакувала Україну, зокрема ракетами Х-101, які були виготовлені вже у цьому році. Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санаційної політики Владислав Власюк, передає УНН.

Деталі 

Як повідомив Власюк, цього тижня в тому числі цієї ночі ворог застосовував засоби ураження: 

  • “Циркони” - великі протикорабельні крилаті ракети;
    • Х-101 - стандартні крилаті ракети, але 2026 року виготовлення; 
      • Х-32 - нові крилаті ракети на базі Х-22, які вперше застосували по Києву;
        • Рм-48у – балістичні ракети з С400 на базі навчальних ракет-мішеней.

          Кожен випадок застосування певного типу ракет це не просто рандомний вибір, а має свої пояснення. Частково - не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти

          - зазначив Власюк.

          Нагадаємо

          росія вночі атакувала Україну 21 ракетою, у тому числі двома "Цирконами", та 375 дронами, з них збито або придушено 15 та 357 відповідно, інформація щодо 4 ворожих ракет уточнюється.

          росія у ніч на 24 січня вперше за тривалий час застосувала проти України 12 ракет Х-22, бойова маса якої становить 950 кг. 

          Павло Башинський

          Війна в УкраїніТехнології
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Х-101
          Україна
          Київ