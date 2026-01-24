$43.170.01
россия атаковала Украину ракетами, произведенными в 2026 году - Власюк

Киев • УНН

 • 860 просмотра

россия на этой неделе атаковала Украину ракетами, в том числе Х-101 2026 года выпуска, а также "Цирконами", Х-32 и РМ-48У. Это свидетельствует об использовании новых и модифицированных средств поражения.

россия атаковала Украину ракетами, произведенными в 2026 году - Власюк
Фото: www.facebook.com/vladyslav.vlasiuk

россия на этой неделе атаковала Украину, в частности ракетами Х-101, которые были изготовлены уже в этом году. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санационной политики Владислав Власюк, передает УНН.

Детали 

Как сообщил Власюк, на этой неделе, в том числе этой ночью, враг применял средства поражения: 

  • "Цирконы" - крупные противокорабельные крылатые ракеты;
    • Х-101 - стандартные крылатые ракеты, но 2026 года изготовления; 
      • Х-32 - новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые впервые применили по Киеву;
        • Рм-48у - баллистические ракеты с С400 на базе учебных ракет-мишеней.

          Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто случайный выбор, а имеет свои объяснения. Частично — не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты

          - отметил Власюк.

          Напомним

          россия ночью атаковала Украину 21 ракетой, в том числе двумя "Цирконами", и 375 дронами, из них сбито или подавлено 15 и 357 соответственно, информация по 4 вражеским ракетам уточняется.

          россия в ночь на 24 января впервые за длительное время применила против Украины 12 ракет Х-22, боевая масса которой составляет 950 кг. 

          Павел Башинский

          Война в УкраинеТехнологии
          Воздушная тревога
          Военное положение
          Война в Украине
          Х-101
          Украина
          Киев