россия атаковала Украину ракетами, произведенными в 2026 году - Власюк
Киев • УНН
россия на этой неделе атаковала Украину ракетами, в том числе Х-101 2026 года выпуска, а также "Цирконами", Х-32 и РМ-48У. Это свидетельствует об использовании новых и модифицированных средств поражения.
россия на этой неделе атаковала Украину, в частности ракетами Х-101, которые были изготовлены уже в этом году. Об этом сообщил уполномоченный Президента Украины по вопросам санационной политики Владислав Власюк, передает УНН.
Детали
Как сообщил Власюк, на этой неделе, в том числе этой ночью, враг применял средства поражения:
- "Цирконы" - крупные противокорабельные крылатые ракеты;
- Х-101 - стандартные крылатые ракеты, но 2026 года изготовления;
- Х-32 - новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые впервые применили по Киеву;
- Рм-48у - баллистические ракеты с С400 на базе учебных ракет-мишеней.
Каждый случай применения определенного типа ракет это не просто случайный выбор, а имеет свои объяснения. Частично — не от хорошей жизни. Это хорошо. На фото Х-101 2026 года, уже завтра будем знать основные компоненты
Напомним
россия ночью атаковала Украину 21 ракетой, в том числе двумя "Цирконами", и 375 дронами, из них сбито или подавлено 15 и 357 соответственно, информация по 4 вражеским ракетам уточняется.
россия в ночь на 24 января впервые за длительное время применила против Украины 12 ракет Х-22, боевая масса которой составляет 950 кг.