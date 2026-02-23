$43.270.01
Ексклюзив
13:02 • 808 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 4054 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 11833 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 17209 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 17604 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 29025 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 41221 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 40329 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 61680 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 52325 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Україна очікує відкриття трьох переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС - Стефанчук

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про очікування відкриття трьох переговорних кластерів для членства України в ЄС. Це обговорювалося під час зустрічі з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос та Комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.

Україна очікує відкриття трьох переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС - Стефанчук

Очікуємо на відкриття трьох переговорних кластерів на шляху України до членства в Європейському Союзі — це буде важливим сигналом довіри до наших реформ і стійкості держави в умовах війни. Про це йшлося під час зустрічі у Верховній Раді з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос та Комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.

Деталі

Глава ВР поінформував про безпекову ситуацію — росія продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру, що вкотре доводить її небажання миру та зневагу до міжнародного права. Саме тому критично важливими залишаються подальша підтримка України, посилення санкційного тиску та протидія їх обходу.

Глава МЗС Сибіга підтвердив дискусії щодо пришвидшеного вступу України до ЄС16.02.26, 15:30 • 3538 переглядiв

Стефанчук також подякував народам Європи за солідарність і безпрецедентну підтримку України. У ці непрості роковини особливо відчутна єдність у розумінні: безпека України є частиною безпеки всієї Європи.

Окрему увагу приділили подальшому просуванню євроінтеграції, реформам і підготовці до відновлення країни. Україна вже сьогодні робить внесок у нову європейську безпекову архітектуру, маючи унікальний досвід протидії агресії. Ми готуємося до відбудови сильної, демократичної та процвітаючої України — разом із європейськими партнерами 

- резюмував голова ВР.

Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 519.12.25, 17:48 • 41382 перегляди

Нагадаємо 

ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року.

Антоніна Туманова

