Україна очікує відкриття трьох переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС - Стефанчук
Голова ВР Руслан Стефанчук повідомив про очікування відкриття трьох переговорних кластерів для членства України в ЄС. Це обговорювалося під час зустрічі з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос та Комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом.
Очікуємо на відкриття трьох переговорних кластерів на шляху України до членства в Європейському Союзі — це буде важливим сигналом довіри до наших реформ і стійкості держави в умовах війни. Про це йшлося під час зустрічі у Верховній Раді з Комісаркою ЄС з питань розширення Мартою Кос та Комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубілюсом, повідомив голова ВР Руслан Стефанчук, передає УНН.
Деталі
Глава ВР поінформував про безпекову ситуацію — росія продовжує масовані атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру, що вкотре доводить її небажання миру та зневагу до міжнародного права. Саме тому критично важливими залишаються подальша підтримка України, посилення санкційного тиску та протидія їх обходу.
Стефанчук також подякував народам Європи за солідарність і безпрецедентну підтримку України. У ці непрості роковини особливо відчутна єдність у розумінні: безпека України є частиною безпеки всієї Європи.
Окрему увагу приділили подальшому просуванню євроінтеграції, реформам і підготовці до відновлення країни. Україна вже сьогодні робить внесок у нову європейську безпекову архітектуру, маючи унікальний досвід протидії агресії. Ми готуємося до відбудови сильної, демократичної та процвітаючої України — разом із європейськими партнерами
ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року.