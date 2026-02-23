$43.270.01
Украина ожидает открытия трех переговорных кластеров на пути к членству в ЕС - Стефанчук

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил об ожидании открытия трех переговорных кластеров для членства Украины в ЕС. Это обсуждалось во время встречи с Комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и Комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.

Украина ожидает открытия трех переговорных кластеров на пути к членству в ЕС - Стефанчук

Ожидаем открытия трех переговорных кластеров на пути Украины к членству в Европейском Союзе — это будет важным сигналом доверия к нашим реформам и устойчивости государства в условиях войны. Об этом шла речь во время встречи в Верховной Раде с Комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и Комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом, сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Детали

Глава ВР проинформировал о ситуации с безопасностью — россия продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, что в очередной раз доказывает ее нежелание мира и пренебрежение к международному праву. Именно поэтому критически важными остаются дальнейшая поддержка Украины, усиление санкционного давления и противодействие их обходу.

Глава МИД Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС16.02.26, 15:30 • 3538 просмотров

Стефанчук также поблагодарил народы Европы за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины. В эти непростые годовщины особенно ощутимо единство в понимании: безопасность Украины является частью безопасности всей Европы.

Отдельное внимание уделили дальнейшему продвижению евроинтеграции, реформам и подготовке к восстановлению страны. Украина уже сегодня вносит вклад в новую европейскую архитектуру безопасности, имея уникальный опыт противодействия агрессии. Мы готовимся к восстановлению сильной, демократической и процветающей Украины — вместе с европейскими партнерами 

- резюмировал глава ВР.

Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 519.12.25, 17:48 • 41382 просмотра

Напомним 

ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году.

Антонина Туманова

