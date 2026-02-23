Украина ожидает открытия трех переговорных кластеров на пути к членству в ЕС - Стефанчук

Ожидаем открытия трех переговорных кластеров на пути Украины к членству в Европейском Союзе — это будет важным сигналом доверия к нашим реформам и устойчивости государства в условиях войны. Об этом шла речь во время встречи в Верховной Раде с Комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и Комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом, сообщил глава ВР Руслан Стефанчук, передает УНН.

Глава ВР проинформировал о ситуации с безопасностью — россия продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, что в очередной раз доказывает ее нежелание мира и пренебрежение к международному праву. Именно поэтому критически важными остаются дальнейшая поддержка Украины, усиление санкционного давления и противодействие их обходу.

Глава МИД Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС

Стефанчук также поблагодарил народы Европы за солидарность и беспрецедентную поддержку Украины. В эти непростые годовщины особенно ощутимо единство в понимании: безопасность Украины является частью безопасности всей Европы.

Отдельное внимание уделили дальнейшему продвижению евроинтеграции, реформам и подготовке к восстановлению страны. Украина уже сегодня вносит вклад в новую европейскую архитектуру безопасности, имея уникальный опыт противодействия агрессии. Мы готовимся к восстановлению сильной, демократической и процветающей Украины — вместе с европейскими партнерами