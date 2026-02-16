Глава МИД Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС

$43.100.11
51.130.09
ukenru
Эксклюзив
13:44 • 1108 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 3624 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
11:42 • 14049 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
09:37 • 13416 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 19724 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 28509 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 33706 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 65135 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 48546 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 38734 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
4м/с
73%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
С сегодняшнего дня Румыния начинает ремонт моста через Тису, что приведет к ограничениям движения на границе – ГПСУ16 февраля, 05:24 • 11843 просмотра
В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16 февраля, 05:36 • 13295 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto16 февраля, 06:36 • 17423 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - APVideo16 февраля, 07:18 • 14907 просмотра
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo08:28 • 12242 просмотра
публикации
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 1108 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
11:42 • 14053 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 65139 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 116698 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 175967 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Виталий Кличко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Днепропетровская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 2226 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 20560 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 24862 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 33037 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 31289 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Хранитель
Старлинк

Глава МИД Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 702 просмотра

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС. Однако Венгрия блокирует эти усилия.

Глава МИД Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что сейчас продолжаются дискуссии относительно ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом Сибига сказал во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы Аленом Берсе, передает УНН.

Подробности

"Мы нуждаемся в определении временных рамок, четких сроков ускоренного вступления Украины в ЕС. Наше членство в ЕС для Украины, и не только для нее, является элементом будущей инфраструктуры безопасности, гарантий безопасности, это стратегический выбор нашего народа. Украина активно и успешно продвигается на пути реформ. Безусловно, мы должны выполнить и тоже придерживаться соответствующих критериев. Кстати, здесь нам в помощь и Совет Европы, и мы это тоже обсудили, именно помощь в достижении соответствующих критериев для Украины", - сказал Сибига.

Он отметил, что после Мюнхенской конференции по безопасности дискуссия относительно ускоренного вступления Украины в ЕС продолжается.

"После Мюнхена, после встреч президента Украины, всех встреч, проведенных командой, я могу вам подтвердить, что такая дискуссия продолжается. Мы имеем и определенное понимание, но есть и определенное сопротивление такому подходу. Есть недальновидная позиция Венгрии, которая полностью блокирует все усилия украинской стороны на этом направлении", - добавил министр.

Напомним

ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Сибига
Совет Европы
Европейский Союз
Венгрия
Украина