Глава МИД Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС
Киев • УНН
Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил дискуссии по ускоренному вступлению Украины в ЕС. Однако Венгрия блокирует эти усилия.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что сейчас продолжаются дискуссии относительно ускоренного вступления Украины в ЕС. Об этом Сибига сказал во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы Аленом Берсе, передает УНН.
Подробности
"Мы нуждаемся в определении временных рамок, четких сроков ускоренного вступления Украины в ЕС. Наше членство в ЕС для Украины, и не только для нее, является элементом будущей инфраструктуры безопасности, гарантий безопасности, это стратегический выбор нашего народа. Украина активно и успешно продвигается на пути реформ. Безусловно, мы должны выполнить и тоже придерживаться соответствующих критериев. Кстати, здесь нам в помощь и Совет Европы, и мы это тоже обсудили, именно помощь в достижении соответствующих критериев для Украины", - сказал Сибига.
Он отметил, что после Мюнхенской конференции по безопасности дискуссия относительно ускоренного вступления Украины в ЕС продолжается.
"После Мюнхена, после встреч президента Украины, всех встреч, проведенных командой, я могу вам подтвердить, что такая дискуссия продолжается. Мы имеем и определенное понимание, но есть и определенное сопротивление такому подходу. Есть недальновидная позиция Венгрии, которая полностью блокирует все усилия украинской стороны на этом направлении", - добавил министр.
Напомним
ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может предоставить Украине частичное членство в блоке уже в следующем году.