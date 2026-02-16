Глава МЗС Сибіга підтвердив дискусії щодо пришвидшеного вступу України до ЄС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив дискусії щодо прискореного вступу України до ЄС. Проте Угорщина блокує ці зусилля.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що зараз тривають дискусії стосовно пришвидшеного вступу України до ЄС. Про це Сибіга сказав під час пресконференції з із генсеком Ради Європи Аленом Берсе, передає УНН.
"Ми потребуємо визначення часових рамок, чітких термінів прискореного вступу України до ЄС. Наше членство в ЄС для України, і не лише для неї, є елементом безпекової майбутньої інфраструктури, безпекових гарантій, це стратегічний вибір нашого народу. Україна активно і успішно просувається на шляху реформ. Безумовно, що ми маємо виконати і теж дотримуватися відповідних критерій. До речі, тут нам в допомогу і Рада Європи, і ми це теж обговорили, саме допомога в досягненні відповідних критерій для України", - сказав Сибіга.
Він зазначив, що після Мюнхенської безпекової конференції дискусія щодо пришвидшего вступу України до ЄС триває.
"Після Мюнхена, після зустрічей президента України, всіх зустрічей проведених командою, я можу вам підтвердити, що така дискусія триває. Ми маємо і певне розуміння, але є і певний спротив такому підходу. Є недалекоглядна позиція Угорщини, яка повністю блокує усі зусилля української сторони на цьому напрямку", - додав міністр.
ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року.