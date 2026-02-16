Глава МЗС Сибіга підтвердив дискусії щодо пришвидшеного вступу України до ЄС

$43.100.11
Ексклюзив
12:57 • 1054 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42 • 9012 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 11081 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 17433 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 26693 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 32734 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62273 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 48368 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38556 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35626 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Відсьогодні Румунія розпочинає ремонт мосту через Тису що призведе до обмежень руху на кордоні – ДПСУ16 лютого, 05:24 • 9862 перегляди
У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16 лютого, 05:36 • 11115 перегляди
Через вбивство двох дітей та самогубство батька на Львівщині відкрили провадженняPhoto16 лютого, 06:36 • 15236 перегляди
Перехоплений США танкер "тіньового флоту" перевозив російську, іранську та венесуельську нафту - APVideo16 лютого, 07:18 • 12670 перегляди
Лід під снігом і кілометрові затори - столиця паралізована через негодуVideo08:28 • 10007 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
11:42 • 9012 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 62273 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 114542 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 173796 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 101892 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Віталій Кличко
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Дніпропетровська область
Китай
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта13:26 • 108 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 19510 перегляди
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 23965 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 32195 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 30497 перегляди
Глава МЗС Сибіга підтвердив дискусії щодо пришвидшеного вступу України до ЄС

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив дискусії щодо прискореного вступу України до ЄС. Проте Угорщина блокує ці зусилля.

Глава МЗС Сибіга підтвердив дискусії щодо пришвидшеного вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що зараз тривають дискусії стосовно пришвидшеного вступу України до ЄС. Про це Сибіга сказав під час пресконференції з із генсеком Ради Європи Аленом Берсе, передає УНН.

Деталі

"Ми потребуємо визначення часових рамок, чітких термінів прискореного вступу України до ЄС. Наше членство в ЄС для України, і не лише для неї, є елементом безпекової майбутньої інфраструктури, безпекових гарантій, це стратегічний вибір нашого народу. Україна активно і успішно просувається на шляху реформ. Безумовно, що ми маємо виконати і теж дотримуватися відповідних критерій. До речі, тут нам в допомогу і Рада Європи, і ми це теж обговорили, саме допомога в досягненні відповідних критерій для України", - сказав Сибіга.

Він зазначив, що після Мюнхенської безпекової конференції дискусія щодо пришвидшего вступу України до ЄС триває.

"Після Мюнхена, після зустрічей президента України, всіх зустрічей проведених командою, я можу вам підтвердити, що така дискусія триває. Ми маємо і певне розуміння, але є і певний спротив такому підходу. Є недалекоглядна позиція Угорщини, яка повністю блокує усі зусилля української сторони на цьому напрямку", - додав міністр.

Нагадаємо

ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року.

Павло Башинський

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Рада Європи
Європейський Союз
Угорщина
Україна