Україна очікує, що Китай відмовиться від закупівлі російських енергоносіїв - МЗС

Напередодні зустрічі очільника Білого дому Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна, Президент Володимир Зеленський повідомив про очікування України від цієї зустрічі. Зокрема йдеться про припинення закупівлі Китаєм російських енергоносіїв, заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з віце-прем’єр-міністеркою Словенії, міністеркою закордонних справ Танею Файон. пише УНН.

Відбулася зустріч двох лідерів (Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. – ред.). Вона має велике значення для подальших мирних зусиль. Президент Зеленський напередодні цієї зустрічі озвучував наші очікування, зокрема те, що китайська сторона припинить купувати енергоносії в росії. Очевидно, що продаж електроносіїв є особливим джерелом для фінансування російської військової машини для продовження російської агресії - повідомив Сибіга.

Глава МЗС додав, що Китай має достатньо можливостей, щоб впливати на росію і може відігравати більш активну роль у мирному процесі.

Безумовно, що Китай може відігравати більш активну роль. Безумовно Китай має достатній інструментарій для впливу на росію - підкреслив Сибіга.

В Центрі протидії дезінформації заявили, що підписання президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном однорічної торгівельної угоди про рідкісноземельні метали й зниження мит говорить про "спільне завершення війни в Україні".

Китай і Сполучені Штати "досягли консенсусу" з "важливих економічних і торгівельних питань" після зустрічі між лідером Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ КНР.