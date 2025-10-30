$42.080.01
Ексклюзив
11:00 • 5748 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 7658 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 8710 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУ
08:17 • 13573 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 16745 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 14482 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 19328 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27453 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44573 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44904 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
Ексклюзив
11:00 • 5752 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 95019 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Україна очікує, що Китай відмовиться від закупівлі російських енергоносіїв - МЗС

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Україна очікує, що Китай припинить купувати російські енергоносії, оскільки їх продаж фінансує військову агресію рф. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Китай має достатньо можливостей впливати на Росію та може відігравати активнішу роль у мирному процесі.

Україна очікує, що Китай відмовиться від закупівлі російських енергоносіїв - МЗС

Напередодні зустрічі очільника Білого дому Дональда Трампа та китайського лідера Сі Цзіньпіна, Президент Володимир Зеленський повідомив про очікування України від цієї зустрічі. Зокрема йдеться про припинення закупівлі Китаєм російських енергоносіїв, заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з віце-прем'єр-міністеркою Словенії, міністеркою закордонних справ Танею Файон. пише УНН.

Деталі

Відбулася зустріч двох лідерів (Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна. – ред.). Вона має велике значення для подальших мирних зусиль. Президент Зеленський напередодні цієї зустрічі озвучував наші очікування, зокрема те, що китайська сторона припинить купувати енергоносії в росії. Очевидно, що продаж електроносіїв є особливим джерелом для фінансування російської військової машини для продовження російської агресії

- повідомив Сибіга.

Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні30.10.25, 10:02 • 16754 перегляди

Глава МЗС додав, що Китай має достатньо можливостей, щоб впливати на росію і може відігравати більш активну роль у мирному процесі.

Безумовно, що Китай може відігравати більш активну роль. Безумовно Китай має достатній інструментарій для впливу на росію

- підкреслив Сибіга.

Доповнення

В Центрі протидії дезінформації заявили, що підписання президентом США Дональдом Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном однорічної торгівельної угоди про рідкісноземельні метали й зниження мит говорить про "спільне завершення війни в Україні".

Китай і Сполучені Штати "досягли консенсусу" з "важливих економічних і торгівельних питань" після зустрічі між лідером Сі Цзіньпіном і президентом США Дональдом Трампом, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ КНР.

Павло Зінченко

